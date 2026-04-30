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हमीरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा, स्कूल जाते समय किया था अगवा, चेन्नई में मिली थी छात्रा

दोषी छात्रा को सूरत ले गया, जहां करीब 20 दिन तक रखा. चेन्नई जाते समय पकड़े गए तो युवक फरार हो गया.

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा.
दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 9:35 PM IST

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हमीरपुर : नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

मामला हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र का है. कक्षा 11 की नाबालिग छात्रा 16 अगस्त 2022 को सुबह स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. बाद में जानकारी मिली कि ग्राम चण्डौत का रहने वाला अंगद पाल उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया.

पीड़िता के चाचा की सूचना पर पुलिस ने धारा 363, 366 और 376(3) के साथ पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की. जांच में सामने आया कि दोषी छात्रा को सूरत ले गया, जहां करीब 20 दिन तक रखा. इसके बाद 18 सितंबर 2022 को दोनों चेन्नई के लिए निकले. बिना टिकट पकड़े जाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि छात्रा चेन्नई स्टेशन पर मिल गई.

पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में आरोपी पर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया. इसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया. पुलिस ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. सत्र वाद संख्या 1009/2022 की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया.

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