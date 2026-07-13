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भरतपुर बर्तन व्यापारी हत्याकांड: क्राइम सीन पर लंगड़ाते हुए पहुंचे आरोपी, पुलिस ने कराया वारदात का रीक्रिएशन

भरतपुर के बिजलीघर चौराहा पर बर्तन व्यापारी हत्याकांड के दो आरोपी पुलिस सुरक्षा में लंगड़ाते हुए पहुंचे. पुलिस ने मौके पर घटना का रीक्रिएशन कराया.

क्राइम सीन पर लंगड़ाते हुए पहुंचे आरोपी
क्राइम सीन पर लंगड़ाते हुए पहुंचे आरोपी (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 5:49 PM IST

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भरतपुर: शहर के बिजलीघर चौराहा क्षेत्र में सोमवार को लोगों की भीड़ जमा हो गई, जब बर्तन व्यापारी हत्याकांड के दो आरोपी पुलिस सुरक्षा के बीच लंगड़ाते हुए पहुंचे. उद्योग नगर थाना प्रभारी ने आरोपी के साथ घटनास्थल पर वारदात का सीन रीक्रिएट कराया और फायरिंग की पूरी घटना की पुष्टि कराई. दोनों आरोपी पहले पुलिस मुठभेड़ में घायल हो चुके हैं, इसलिए वे लंगड़ाकर चलते दिखे.

घटनास्थल पर लेकर पहुंची पुलिस: उद्योग नगर थाना प्रभारी पवन यादव ने बताया कि बर्तन व्यापारी हत्याकांड के आरोपी बलराम और प्रवीण को बिजलीघर क्षेत्र में ले जाकर मौका मुआयना कराया गया. दोनों से वारदात के संबंध में विस्तार से तस्दीक कराई गई ताकि घटनाक्रम की पुष्टि हो सके. उन्होंने बताया कि चिकसाना थाना क्षेत्र में पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग करने के मामले की जांच उनके द्वारा की जा रही है.

पुलिस ने कराया वारदात का रीक्रिएशन (ETV Bharat Bharatpur)

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घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई: उन्होंने बताया कि इसी जांच के तहत आरोपियों को शहर के मारुति स्कूल के सामने उस स्थान पर ले जाया गया, जहां उन्होंने पहले एक व्यापारी पर गोली चलाई थी. पुलिस ने आरोपियों से पूरी वारदात का क्रम दोहरवाया और घटनास्थल का रीक्रिएशन कराया. जैसे ही पुलिस आरोपियों को लेकर मौके पर पहुंची, उन्हें देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई.

व्यापरियों के साथ की थी लूट: 4 जुलाई की रात बदमाशों ने दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में फायरिंग और लूट की वारदातों को अंजाम दिया था. पहली घटना में चिकसाना थाना क्षेत्र में परचून व्यापारी प्रमोद कुमार को गोली मारकर करीब 50 से 60 हजार रुपये से भरा बैग लूट लिया गया था. वहीं, दूसरी घटना में सेवर थाना क्षेत्र में मथुरा से करीब पांच लाख रुपये लेकर लौट रहे बर्तन व्यापारी चंद्रभान शर्मा पर फायरिंग कर लूट का प्रयास किया गया. गंभीर रूप से घायल चंद्रभान शर्मा की बाद में जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

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BHARATPUR MURDER CASE
CRIME SCENE RECONSTRUCTION
ACCUSED BALRAM AND PRAVEEN
हत्या के आरोपियों की परेड
MURDER OF A UTENSIL TRADER

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