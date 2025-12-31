ETV Bharat / state

15 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा, ट्रक में किया था दुष्कर्म

पोक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने को भी कहा.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 4:24 PM IST

रामपुर बुशहर: शिमला जिले के रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी ट्रक चालक इरफान अली उर्फ शाहरुख को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

​सजा के साथ-साथ माननीय अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके अतिरिक्त, पीड़िता के साथ हुए अन्याय और मानसिक पीड़ा को देखते हुए अदालत ने उसे 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश जारी किया है. ​उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ये मामला वर्ष 2019 का है, जब पीड़िता की आयु मात्र 15 वर्ष थी. आरोपी इरफान अली सेब के सीजन के दौरान ट्रक लेकर किन्नौर आया था, जहां उसकी मुलाकात पीड़िता से हुई थी. 26 दिसंबर 2019 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया. पीड़िता अपने भाई-बहन के साथ वहां पहुंची. आरोपी ने उन्हें ट्रक में रुकने का झांसा दिया और रात के समय पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. अगली सुबह आरोपी ने पीड़िता के भाई-बहन को करछम में उतार दिया और लड़की को लेकर रामपुर की तरफ भागने लगा. पुलिस की मदद से परिजनों ने आरोपी को भावानगर के पास पकड़ लिया.

वैज्ञानिक साक्ष्यों ने निभाई अहम भूमिका

इस मामले को अंजाम तक पहुँचाने में वैज्ञानिक साक्ष्यों (Scientific Evidence) और पुख्ता गवाही का बड़ा हाथ रहा. अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 17 गवाहों को पेश किया. पीड़िता के बयान और तकनीकी सबूतों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है, जिसके लिए उसे यह कड़ी सजा सुनाई गई. ​सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने प्रभावी ढंग से की.

