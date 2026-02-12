ETV Bharat / state

तुर्कमान गेट हिंसा मामले के 12 आरोपियों की जमानत याचिका पर 16 फरवरी को फैसला

तुर्कमान गेट मस्जिद अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव मामले में 12 आरोपियों की जमानत पर तीस हजारी कोर्ट ने फैसला 16 फरवरी तक सुरक्षित रखा.

Published : February 12, 2026 at 7:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट पर फैज ए इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के चार आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल सेशंस जज भूपेंद्र सिंह ने चार आरोपियों के साथ ही अन्य आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर भी फैसला 16 फरवरी को सुनाने का आदेश दिया है. आज आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट को फैसला सुनाना था.

कोर्ट ने आज चार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखते हुए पहले से आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर भी एक साथ 16 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 16 फरवरी को जिन आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने का आदेश दिया था. उनमें मोहम्मद अदनान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कासिफ, समीर हुसैन, मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद नावेद , मोहम्मद अतहर, अदनान, मोहम्मद इमरान, आमिर हमजा और मोहम्मद आदिल शामिल हैं.

बता दें कि 24 जनवरी को तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत दी थी. उसके पहले भी तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश को निरस्त करते हुए उस पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया था. 24 जनवरी को दोबारा तीस हजारी कोर्ट ने उबेदुल्लाह को जमानत देने का आदेश दिया था.

बता दें कि 7 और 8 जनवरी की दरम्यानी रात को रामलीला मैदान इलाके के पास फैज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई. अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गये. घायल पुलिसकर्मियों में इलाके का एसएसओ भी शामिल है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है.उसके बाद लोग वहां जमा होने लगे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब डेढ़ से दौ सौ लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे.

