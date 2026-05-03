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कानपुर में बन रहा देश का दूसरा स्पीच एंड हियरिंग इंस्टीट्यूट; अक्टूबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य

कानपुर में बन रहा देश का दूसरा स्पीच एंड हियरिंग इंस्टीट्यूट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: बोलने और सुनने से जुड़ी समस्याओं के इलाज, विशेष शिक्षा और शोध के क्षेत्र में कानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है. सुरार क्षेत्र में बन रहा अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान मैसूर के सेटेलाइट केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है. इसके पूरा होने पर यह देश का दूसरा और उत्तर भारत का पहला वाक् एवं श्रवण संस्थान (Speech and Hearing) होगा.

जिलाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 81 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में 180 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस परियोजना को 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन परिसर का निरीक्षण किया. प्रगति और गुणवत्ता की हकीकत को परखा. उन्होंने निर्देश दिए कि काम तय समयसीमा के भीतर और निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं.

DM जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं होगा और निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी. उन्होंने कहा यह संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के साथ विशेष शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

पुरुष और महिला विद्यार्थियों के लिए छात्रावास: DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया परिसर में 102 पुरुष और 102 महिला विद्यार्थियों के लिए अलग-अलगा छात्रावास बनाए जा रहे हैं. इससे देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा मिल सकेगी.

इसके साथ ही चिकित्सीय ब्लॉक और पूर्व-प्राथमिक ब्लॉक का निर्माण तेजी से चल रहा है. पूर्व-प्राथमिक ब्लॉक में छोटे बच्चों में शुरुआती अवस्था में ही सुनने और बोलने से जुड़ी समस्याओं की पहचान और उपचार की व्यवस्था रहेगी, जिससे समय पर हस्तक्षेप संभव होगा.