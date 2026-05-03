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कानपुर में बन रहा देश का दूसरा स्पीच एंड हियरिंग इंस्टीट्यूट; अक्टूबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य

मैसूर के बाद देश का दूसरे वाक् एवं श्रवण संस्थान में होंगी कई सुविधाएं, डीएम बोले 31 अक्टूबर तक काम पूरा होगा.

कानपुर में बन रहा देश का दूसरा स्पीच एंड हियरिंग इंस्टीट्यूट.
कानपुर में बन रहा देश का दूसरा स्पीच एंड हियरिंग इंस्टीट्यूट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 11:52 AM IST

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कानपुर: बोलने और सुनने से जुड़ी समस्याओं के इलाज, विशेष शिक्षा और शोध के क्षेत्र में कानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है. सुरार क्षेत्र में बन रहा अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान मैसूर के सेटेलाइट केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है. इसके पूरा होने पर यह देश का दूसरा और उत्तर भारत का पहला वाक् एवं श्रवण संस्थान (Speech and Hearing) होगा.

जिलाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 81 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में 180 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस परियोजना को 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन परिसर का निरीक्षण किया. प्रगति और गुणवत्ता की हकीकत को परखा. उन्होंने निर्देश दिए कि काम तय समयसीमा के भीतर और निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं.

DM जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं होगा और निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी. उन्होंने कहा यह संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के साथ विशेष शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

पुरुष और महिला विद्यार्थियों के लिए छात्रावास: DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया परिसर में 102 पुरुष और 102 महिला विद्यार्थियों के लिए अलग-अलगा छात्रावास बनाए जा रहे हैं. इससे देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा मिल सकेगी.

इसके साथ ही चिकित्सीय ब्लॉक और पूर्व-प्राथमिक ब्लॉक का निर्माण तेजी से चल रहा है. पूर्व-प्राथमिक ब्लॉक में छोटे बच्चों में शुरुआती अवस्था में ही सुनने और बोलने से जुड़ी समस्याओं की पहचान और उपचार की व्यवस्था रहेगी, जिससे समय पर हस्तक्षेप संभव होगा.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की इस परियोजना का निर्माण NTPC लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है. गुणवत्ता की तकनीकी निगरानी IIT BHU वाराणसी के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है.

मैसूर संस्थान की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाएं: DM ने बताया कि इस केंद्र में मैसूर स्थित संस्थान की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. यहां आधुनिक ऑडियोलॉजी प्रयोगशालाएं, वॉक चिकित्सा कक्ष, श्रवण परीक्षण इकाइयां, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं और प्रशिक्षण, शोध के उन्नत संसाधन उपलब्ध होंगे.

इससे मरीजों को उच्चस्तरीय जांच और उपचार की सुविधा मिलेगी. विद्यार्थियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कानपुर सहित पूरे उत्तर भारत के मरीजों और छात्र-छात्राओं को इन सुविधाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा.

जिन सेवाओं के लिए मैसूर का रुख करना पड़ता था, वह सुविधाएं क्षेत्रीय स्तर पर ही उपलब्ध होंगी. इससे उपचार और प्रशिक्षण की पहुंच अधिक सुलभ हो सकेगी.

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