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दो सड़कें, दो बड़े गड्ढे और एक ही परिवार से जुड़ी दो ठेकेदार फर्म? जानिए अंदर का सच

दूसरी घटना जानिए: अब दूसरे मामले पर आते हैं. दूसरी घटना मालदेवता से सोंग बांध सड़क की है. यह सड़क भी 29 जुलाई 2026 को आई बारिश में एक तरह से खत्म हो गई. इस सड़क में बड़ा सा गड्ढा बन गया था. यह सड़क मई 2025 में बनी थी. यह सड़क भी एक बारिश नहीं झेल पाई.

ईटीवी भारत ने इस पुल के कार्यदायी और निर्माणदायी संस्था के बारे में जानकारी की तो सामने आया कि इस पुल की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग (PWD) के पास है. इस तरह पुल की कार्यदायी एजेंसी PWD 9th Circle Dehradun है.

पहली घटना जानिए: देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में नंदा की चौकी पर बीते साल सितंबर 2025 में पुल बह गया था. यहां नए पुल का निर्माण करीब 16 करोड़ रुपए का लागत से किया गया. जिस दिन इस पुल का उद्घाटन हुआ, उसके ठीक 16 दिनों बाद ही यानी 28 जुलाई 2026 को नए पुल की एप्रोच रोड पर अचानक एक बेहद गहरा गड्ढा बन गया. इसलिए पुल की गुणवत्ता पर सवाल खड़ेे होना लाजिमी है. हालांकि, संबंधित विभाग ने 12 घंटे के अंदर ही एप्रोच रोड को सही कर पुल को चालू कर दिया था.

दरअसल, बीती 28 जुलाई को देहरादून नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड धंस गई थी. यह पुल 16 करोड़ में बना था और 16 दिनों के अंदर ही उसकी ऐसी हालात हो गई. इस घटना के एक दिन बाद ही मालदेवता की सड़क पर बड़ा गड्डा बन गया, वो सड़क भी एक बरसात नहीं झेल पाई. दोनों परियोजनाओं के विभाग और कार्यदायी एजेंसियां अलग-अलग हैं. कंपनियां भी अलग-अलग है. लेकिन दोनों कंपनियों के साझेदारों का संबंध एक ही परिवार से जुड़ता दिखाई देता है.

देहरादून: राजधानी देहरादून में मानसून की हाल की बारिश के कारण सड़क टूटने और पुल की एप्रोच रोड धंसने का मामला सामने आया है. इन दोनों घटनाओं में दो बातें कॉमन हैं. पहली- दोनों ही सड़कें मौसम की पहली बरसात भी नहीं झेल पाईं, और दूसरी- इन दोनों सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी वैसे-वैसे तो अलग-अलग कंपनियों के पास है, लेकिन उन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर का सीधा संबंध बीजेपी से है. दोनों बातों को लेकर विपक्ष हमलावर है. कांग्रेस का सीधा आरोप है कि कंपनी के डायरेक्टर बीजेपी महिला नेता के पति हैं. इस वजह से ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में भी घूम रहा है.

विभाग- सिंचाई विभाग

कार्यदायी एजेंसी- PIU Song Dam

परियोजना- द्वारा ब्रिज से सोंग बांध तक 10 किलोमीटर डबल लेन सड़क निर्माण

लागत- लगभग 52 करोड़ रुपये

कार्य अवधि- जुलाई 2024 से मई 2025

ठेकेदार फर्म- M/s Doon Associate

फर्म में साझेदारी- अरविंद कुमार भट्ट- 50 प्रतिशत (बाकी दो और हिस्सेदार हैं जिनकी 30 और 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है).

बीजेपी कनेक्शन वाला कॉमन फैक्टर: इस तरह देखा जाए तो पहली कंपनी Himalaya Construction, जिसने नंदा की चौकी पुल बनाया है, उसमें रुचि भट्ट 25 प्रतिशत की हिस्सेदार हैं. रुचि के नाम का जिक्र यहां इसलिए हो रहा है क्योंकि रुचि उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं. वहीं, दूसरी Doon Associate फर्म जिसने मालदेवता सोंग बांध सड़क बनाई है, उसमें अरविंद कुमार भट्ट की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत की है. अरविंद कुमार भट्ट, रुची भट्ट के पति हैं. दोनों कंपनियों में दोनों के आवासीय पते भी एक ही हैं.

विपक्ष ने उठाए सवाल: अब विपक्ष इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रही है. इन दोनों मामलों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी चर्चा चल रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बयान जारी किया है.

उत्तराखंड में बीजेपी भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित करने में आगे बढ़ रही है. जीरो टारलेस का दावा करने वाली सरकार ने आज नया कारनाम कर दिया है. नंदा की चौकी पर 16 करोड़ की लागत से बना पुल जिसकाीएप्रोज रोड धस गई थी, उसमें उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के पति अरविंद भट्ट का नाम आ रहा है. दूसरा मालदेवता से सोंग बांध तक जो सड़क बनी है, उसकी हालत आपने देखी होगी. 52 करोड़ रुपए इस सड़क में लगा. इस रोड को भी जिस कंपनी ने बनाया है, उसमें भी बड़े हिस्सेदार अरविंद भट्ट है.

- करन माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस -

रुचि भट्ट की चुप्पी, भाजपा का जवाब: इन आरोपों पर पक्ष जानने के लिए ईटीवी भारत संवाददाता ने भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया. उन्हें फोन किया गया, व्हाट्सऐप संदेश भी भेजा गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है.

उधर, इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि,

नंदा की चौकी पुल पर घटना के तुरंत बाद सरकार ने यातायात बहाल कराया और जांच के आदेश दिए. मुख्यमंत्री स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

- कमलेश रमन, भाजपा प्रवक्ता -

भाजपा प्रवक्ता ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि किसी भी व्यक्ति को काम करने का अधिकार है. यदि किसी निर्माण में गुणवत्ता संबंधी गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी.

सरकार और विभाग क्या कह रहे हैं? ईटीवी भारत ने दोनों मामलों में संबंधित विभागों और अधिकारियों से भी जवाब लिया. लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि नंदा की चौकी पुल एप्रोच रोड धंसने की घटना के तुरंत बाद जांच के आदेश दिए गए थे और रिपोर्ट जल्द प्राप्त होने की उम्मीद है.

कौन इसके लिए जिम्मेदारी, क्यों ये सब हुआ. मैने उस दिन सुबह ही मुख्य अभियंता देहादून को ये टास्क दिया था. उनसे कहा था कि वो खुद साइट पर जाए और शुरुआती जांच रिपोर्ट मुझे दे कि इसका कारण क्या लग रहा है. आगे क्या हो सकता है और कौन इसका जिम्मेदार है. जैसे ही हमे वो मालूम चलेगा हम उस पर भी कार्रवाई शुरू कर देंगे.

-पंकज पांडे, सचिव, लोक निर्माण विभाग-

वहीं, सिंचाई विभाग के PIU सोंग बांध के एजीएम प्रताप सिंह बिष्ट ने बताया कि मालदेवता-सोंग बांध सड़क धंसने की घटना के बाद भी जांच समिति गठित कर दी गई है, जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

10 किमी लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है. इस सड़क पर अभी काम चल ही रहा है. 29 जुलाई को जो भारी बारिश आई थी, उसकी वजह से किमी 6 के सेक्शन एक में पहाड़ी से मलबा आया और नाली चोक हो गई. उसी वजह से एक जगह पानी एकत्र हो गया और दो जगहों पर पॉटहोल हो गया था.

-प्रताप सिंह बिष्ट, एजीएम, PIU सोंग बांध, सिंचाई विभाग-

फिलहाल दोनों मामलों की जांच जारी है और विभागीय रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इतना जरूर है कि दो अलग-अलग विभागों की दो अलग-अलग परियोजनाओं में एक जैसे सड़क धंसने के मामले और दोनों निर्माण कंपनियों से एक ही परिवार के जुड़े होने का तथ्य अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है.

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