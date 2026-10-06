भीलवाड़ा में 8 अक्टूबर को कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर मार्च, CEC ज्ञानेश को हटाने की मांग
'कांग्रेस का वोट बचाओ, देश बचाओ मार्च'. धीरज गुर्जर का भाजपा पर वोट चोरी कर देश के लोकतंत्र को पंगु बनाने का आरोप.
Published : October 6, 2026 at 3:57 PM IST
भीलवाड़ा: कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की. भीलवाड़ा शहर कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर वोट चोरी कर देश के लोकतंत्र को पंगु बनाने का आरोप लगाया. प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर भीलवाड़ा शहर कमेटी 2 से 8 अक्टूबर तक जिला स्तर पर लोकतंत्र बचाओ सप्ताह मना रही है.
ज्ञानेश की गिरफ्तारी की मांग: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने मंगलवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 8 अक्टूबर को भीलवाड़ा के अंबेडकर सर्किल से कलेक्ट्रेट तक वोट बचाओ, देश बचाओ मार्च निकाला जाएगा. गुर्जर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के संस्थागत कब्जे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने व उनकी गिरफ्तारी के मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.
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देश में रोष: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ पूरे देश के लोगों में रोष है. वर्ष 2014 में मोदी की सरकार आई, तब से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को टुल बनाकर सत्ता हथियाई जा रही है. ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग लेकर लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे है. धीरज गुर्जर ने चेतावनी दी है कि उनको नहीं हटाया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष शिवराम खटीक, कुणाल ओझा आदि मौजूद थे.
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