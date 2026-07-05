ETV Bharat / state

राजस्थान कांग्रेस का SIR मॉडल सभी राज्यों में लागू करेगी पार्टी, खड़गे कर चुके हैं तारीफ

राजस्थान में मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के दौरान कांग्रेस ने 52000 से ज्यादा बूथों पर बूथ लेवल एजेंट. नियुक्त किए थे.

RAJASTHAN CONGRESS SIR MODEL
राजस्थान कांग्रेस मुख्यालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 1:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के दौरान प्रदेश कांग्रेस की ओर से किए गए संगठनात्मक कामकाज और मॉडल को अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सभी राज्यों में लागू करेगी. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन राज्यों में SIR होना है या फिर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उन सभी राज्यों के पीसीसी अध्यक्षों और वहां के प्रमुख नेताओं को राजस्थान का मॉडल फॉलो करने के निर्देश दिए हैं.

राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि पार्टी की ओर से SIR के दौरान सजगता और पैनी नजर रखने के चलते गड़बड़ी नहीं हो पाई थी और कांग्रेस विचारधारा वाले वोट नहीं कट पाए थे. इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी राजस्थान कांग्रेस के SIR मॉडल की तारीफ की थी. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान कांग्रेस के बूथ प्रबंधन, वॉर रूम प्रशिक्षण और निगरानी तंत्र को पांच पिलर फ्रेमवर्क के रूप में तैयार कर अन्य राज्यों को भेजा है.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान कांग्रेस कार्यकारिणी: परफॉर्मेंस के आधार पर होगा फैसला, डोटासरा ने दिल्ली में सौंपी लिस्ट

कांग्रेस सेंट्रल वार्ड रूम ने भी की तारीफ: राजस्थान कांग्रेस के SIR मॉडल की कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम ने भी तारीफ की थी और SIR के दौरान मतदाता के नाम गलत तरीके से काटने और जुड़वाने के मामले में राजस्थान कांग्रेस के कार्यप्रणाली को प्रभावी माना था. वहीं, हाल ही में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू भी जयपुर जाकर राजस्थान कांग्रेस के इस मॉडल की जानकारी ले चुके हैं.

मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा था लक्ष्य: राजस्थान कांग्रेस वॉर रूम के इंचार्ज जसवंत गुर्जर का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस का SIR मॉडल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी राज्यों को भेजा है, ताकि सभी राज्यों में कांग्रेस एक समान मॉडल ही अपना सके और लोगों के नाम गलत तरीके से काटने और जोड़ने पर पैनी नजर रख सके. जसवंत गुर्जर का कहना है कि राजस्थान में SIR की प्रक्रिया शुरू होने से ही पहले कांग्रेस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी.

उन्होंने कहा कि "हमने ग्रास रूट पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को मुस्तैद कर दिया था, जिससे विपक्षी दल बड़ी गड़बड़ी करने और गलत तरीके से नाम जोड़ने और काटने का काम नहीं कर पाए. इसमें हमारे बूथ लेवल से लेकर ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं की अहम जिम्मेदारी रही. जसवंत गुर्जर का कहना है कि हमारा मकसद केवल संगठन को मजबूती देना नहीं था बल्कि बूथ स्तर तक जवाबदेही तुरंत निर्णय और मतदाताओं के अधिकार की रक्षा भी करना था और इसमें हम सफल रहे."

इसे भी पढ़ें- रंधावा-शाह मुलाकात : राजस्थान कांग्रेस प्रभारी बोले- इसे राजनीतिक चश्मे से देखना गलत

52000 से ज्यादा बूथों पर नियुक्त किए थे बीएलए: दरअसल, राजस्थान में मतदाता गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने 52000 से ज्यादा बूथों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त कर दिए थे और उन्हें बाकायदा SIR के दौरान किस प्रकार से निगरानी रखनी है और किस प्रकार से फील्ड में काम करना है इसका प्रशिक्षण भी दिया गया था.

जसवंत गुर्जर का कहना है कि SIR के दौरान बूथ लेवल एजेंट ने जहां भी गड़बड़ी लगी तुरंत कांग्रेस वॉर रूम को सूचित किया था जिसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाकर गड़बड़ी रोकने में सफल रहे थे. उनका कहना है कि 52000 बूथ लेवल एजेंट, 400 ब्लॉक अध्यक्षों और 2200 मंडल अध्यक्षों की प्रतिदिन वर्चुअल बैठकों के जरिए तमाम फीडबैक लिया जाता था. देश भर में अभी 13 राज्यों में SIR यार की प्रक्रिया होना है. इनमें कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

इसे भी पढ़ें- नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा, जूली बोले- अब इनका अंत निश्चित...

TAGGED:

RAJASTHAN CONGRESS
SPECIAL INTENSIVE VOTER REVISION
JASWANT GURJAR
RAJASTHAN CONGRESS SIR MODEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.