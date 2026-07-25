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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: कांग्रेस ने निकाला विजय जुलूस, जूली बोले- अब नरेंद्र मोदी के गद्दी छोड़ने की बारी

जूली ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो अभी शुरुआत है आगे आगे देखिए किन-किन का इस्तीफा होगा. आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी गद्दी छोड़नी पड़ेगी. जूली ने कहा कि जिस तरह से इन्होंने युवाओं पर लाठीचार्ज किया है. बच्चियों के साथ अन्याय किया है, उसका हिसाब उनसे लिया जाएगा. यह लोग आज लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए है. विधायक- सांसदों को खरीदा जा रहा है यह बात आज हिंदुस्तान जान चुका है.

कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में आज विजय जुलूस निकाला गया है. हमारे देश के युवा किसी से कम नहीं है, यह देश जान चुका है. जूली ने कहा कि युवाओं की मुहिम को सबसे पहले राहुल गांधी ने आवाज दी. उन्होंने कोटा से छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया और युवाओं को मुद्दे को जोड़-शोर से उठाया. सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी राहुल गांधी ने मांगा था, आखिरकार सरकार को इस्तीफा देना पड़ा.

विजय जुलूस के दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह छात्रों की जीत है और इस देश के युवाओं ने बता दिया कि जैसे हालात इस देश में चल रहे हैं उनसे कैसे लड़ा जाता है. जूली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अपनी तरफ से युवाओं के आंदोलन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. कहीं उनके पाकिस्तानी कनेक्शन तो कहीं चाइनीस कनेक्शन बताया जा रहा था. कहीं पर युवाओं को देशद्रोही बताया जाता, लेकिन इनका सारा एजेंडा फेल हो गया. देश के Gen Z के आगे उनकी एक नई चली. जूली ने कहा कि मैं देश के युवाओं को बधाई दे देता हूं.

जुलूस ने बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे, तो वहीं इसे राहुल गांधी और युवाओं की जीत बता रहे थे. कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अभी तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है. आगे-आगे देखिए किस-किस का इस्तीफा होता है. हम अब इस मामले में चुप बैठने वाले नहीं है और देश के युवाओं के साथ हैं. कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि युवाओं ने नरेंद्र मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया.

जयपुर/जैसलमेर/बाड़मेर: छात्रों के दिल्ली में चल रहे आंदोलन के बाद आखिरकार केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया. इसे लेकर जहां युवा भी जश्न में डूबे हुए हैं, कॉकरोज जनता पार्टी ने जंतर मंतर से अपने आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी देशभर आज विजय जुलूस निकाला है. प्रदेश के कई जिलों में भी प्रदेश कांग्रेस की ओर से विजय जुलूस निकला गया. जयपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में शनिवार रात स्टैचू सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक विजय जुलूस निकला.

बाड़मेर में कांग्रेस का विजय जुलूस (ETV Bharat Barmer)

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जूली ने कहा कि पहले यह लोग धर्म जाति हिंदू-मुसलमान करके सत्ता में आज आते थे इनका विकास से कोई मतलब नहीं है. अब नरेंद्र मोदी रात को 12 बजे वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि माई फ्रेंड, जबकि युवा कह रहे हैं कि हम आपके फ्रेंड नहीं हैं. जूली ने कहा कि अगर इस देश में 12 सालों में किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो युवाओं का हुआ है. आज एजुकेशन सिस्टम को इतना पंगु बना दिया गया है कि जितना फंड नीट का है उतना तो पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट का है. फीस के नाम पर युवाओं को लूटा जा रहा है. यह बात युवाओं की समझ में आ चुकी है और अब अगला नंबर नरेंद्र मोदी का है. जुलूस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बीड़ी कल्ला, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, शांति धारीवाल भी मौजूद रहे.

वहीं, जैसलमेर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में शनिवार को जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क से हनुमान चौराहा तक विजय मार्च निकाला. विजय मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र-युवा एवं अग्रिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. मार्च के दौरान छात्रों के समर्थन में नारे लगाए गए तथा इसे देशभर के युवाओं के संघर्ष और लोकतांत्रिक लड़ाई की जीत बताया गया.

जैसलमेर में कांग्रेस का विजय जुलूस (ETV Bharat Jaisalmer)

पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, लोकतंत्र में जनता और युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता. लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रही और आज उसका परिणाम पूरे देश ने देखा. उन्होंने कहा कि यह केवल इस्तीफा नहीं, बल्कि छात्रों के आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत है. पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों परिवारों की उम्मीदों को तोड़ा है. युवाओं ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगे भी युवाओं के हितों की रक्षा के लिए हर मंच पर आवाज उठाती रहेगी.

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वहीं, शनिवार देर शाम बाड़मेर में जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा विजय जुलूस निकाला गया. इस विजय जुलूस में बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, बायतु विधायक हरीश चौधरी , कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह गोदारा, पीसीसी सचिव आजाद सिंह राठौड़, युवा नेता ठाकराराम माली , राजेंद्र कड़वासरा सहित कई नेता एवं बड़ी संख्या में युवा , छात्र, महिलाएं एवं कॉंग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ और छात्रों और राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की.

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कहा कि देश के युवा की जीत है. युवा आंदोलनरत थे. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाने के साथ जो पेपर लीक हो रहे थे. इसको लेकर उनकी वाजिब मांग थी और वह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही थी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरा देश मांग रहा था. आज मजबूर होकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. उन्होंने कहा कि आखिरकर सरकार को झुकना पड़ा ओर युवाओ की सारी मांगे माननी पड़ी.

विधायक हरीश चौधरी ने भारत, संविधान , युवाओ ओर छात्रों की जीत बताते हुए कहा कि आज देश प्रेमी लोग कैंडल मार्च के जरिए जीत का जश्न मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह जीत का पहला कदम है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा ने भाजपा सरकार पर नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार किसी की नहीं सुनती थी आज युवाओं के आगे झुकना पड़ा और यह युवाओं की बड़ी जीत है.