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कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों को धमकाने तथा निगम से फाइलें चुराने का आरोप, अजमेर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

अजमेर एसपी के कक्ष के बाहर धरने पर बैठ रामधुनी करते शहर कांग्रेस के कार्यकर्ता ( ETV Bharat Ajmer )