कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों को धमकाने तथा निगम से फाइलें चुराने का आरोप, अजमेर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एसपी के दफ्तर के बाहर डेढ़ घंटे रामधुनी एवं हनुमान चालीसा पाठ.
Published : September 18, 2026 at 6:55 PM IST
अजमेर: अजमेर में निकाय चुनावों को लेकर भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला. जिला मुख्यालय पर शहर और देहात कांग्रेस ने शुक्रवार को अलग-अलग विरोध प्रदर्शन किया. देहात कांग्रेस ने पुलिस पर भाजपा का एजेंट बनकर काम करने और कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया. वही, शहर कांग्रेस ने भाजपा के अजमेर शहर भाजपा अध्यक्ष और नगर निगम में अधिकारी पर बुधवार रात को नगर निगम की पुरानी इमारत में घुसकर फाइलें गायब करने का आरोप लगाया. शहर कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला से मुकदमा दर्ज करने की मांग की.
देहात कांग्रेस के अध्यक्ष एवं किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री नसीम अख्तर समेत वरिष्ठ कांग्रेसी और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अजमेर के जिला कलेक्टर को शिकायत दी. विधायक चौधरी ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में भाजपा लोकतंत्र का गला घोंट रही है. प्रशासन ही नहीं पुलिस भी भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रही है. पुलिस पार्षदों को डरा धमका रही है. उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि कलेक्टर विषय की गंभीरता समझेंगे'. उन्होंने प्रशासन को चेताया कि अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, तब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. पूर्व राज्यमंत्री नसीम अख्तर ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है. कांग्रेस पार्षदों और उनके परिजनों को धमकाया जा रहा है. पूरे प्रदेश ने देखा है कि किस तरह से भाजपा के लोग अजमेर निगम में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज करवाने को उतारू थे. अजमेर में लोकतंत्र की जीत हुई है और आने वाले समय में भी लोकतंत्र की ही जीत होगी.
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एसपी कक्ष के बाहर धरना: इधर, गुरुवार को नगर निगम में हुए घटनाक्रम के बाद शहर कांग्रेस भी आक्रामक नजर आई. शहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने एसपी हर्षवर्धन से मिले. कांग्रेसियों के आने से पहले ही एसपी बैठक के लिए निकल गए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी कक्ष के बाहर धरना दिया. एएसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ कांग्रेसियों से मिले तो उन्होंने कहा, यदि वे मुकदमा दर्ज करने को तैयार हैं तो धरना उठा लेंगे. इसके बाद एएसपी भी अपने कमरे में चले गए. कांग्रेसी एसपी से मिलने को अड़े रहे.
डेढ़ घंटे रामधुनी व हनुमान चालीसा पाठ: एसपी के इंतजार में करीब डेढ़ घंटे कांग्रेसियों ने रामधुनी और हनुमान चालीसा पाठ किया. डेढ़ घंटे बाद एसपी कार्यालय पहुंचे तब कांग्रेसियों ने उनसे मिलकर शहर भाजपा अध्यक्ष और नगर निगम अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की.
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इस बात पर जताई आपत्ति: कांग्रेसियों का आरोप था कि बुधवार रात नगर निगम की पुरानी इमारत में गए और वहां से फाइलें चुराई. निगम की पुरानी इमारत के सीसीटीवी की जांच कर उन्हें सार्वजनिक किया जाए. पूर्व विधायक श्रीगोपाल बाहेती ने कहा कि निगम की पुरानी इमारत से फाइलें चुराने के मामले में एसपी को शिकायत दी है. एसपी ने आश्वासत किया कि निष्पक्ष कार्रवाई कर प्रकरण में जांच करेंगे और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा. शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विवेक पाराशर ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार किरण गढ़वाल की एनओसी निरस्त करने वाली कमेटी में शामिल अधिकारियों की कॉल डिटेल की जांच भी की जानी चाहिए.
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