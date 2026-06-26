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प्रसूताओं की मौत मामला: 30 जून को बीकानेर कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी कांग्रेस, आएंगे डोटासरा-जूली

विरोध प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Bikaner (File Photo) )