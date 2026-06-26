प्रसूताओं की मौत मामला: 30 जून को बीकानेर कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी कांग्रेस, आएंगे डोटासरा-जूली
पीबीएम बचाओ आंदोलन को आगे ले जाने की कांग्रेस की कोशिश. भाजपा सरकार को घेरेगी कांग्रेस.
Published : June 26, 2026 at 7:45 PM IST
बीकानेर: संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीबीएम में अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस अपने आंदोलन को प्रदेशव्यापी बनाने की तैयारी में है. पिछले पखवाड़े से पीबीएम अस्पताल के मुख्य द्वार पर चल रहे 'पीबीएम बचाओ आंदोलन' को अब प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था से जोड़ते हुए कांग्रेस राज्य सरकार को घेरेगी. कांग्रेस का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सामने आ रही खामियों को लेकर जनता के बीच सरकार की जवाबदेही तय की जानी चाहिए. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 30 जून को बीकानेर आएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट घेराव में शामिल होंगे.
बीकानेर देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने कहा कि पीबीएम अस्पताल पूरे संभाग का सबसे बड़ा रेफरल अस्पताल है. यहां बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू एवं आसपास के कई जिलों और पड़ोसी राज्यों से भी मरीज आते हैं, लेकिन अस्पताल में सुविधाओं और संसाधनों की भारी कमी है. कांग्रेस लंबे समय से व्यवस्थाओं में सुधार की मांग कर रही है, लेकिन सरकार ने अब तक ठोस कदम नहीं उठाया है.
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प्रसूताओं की मौत का मुद्दा: कांग्रेस के अनुसार, कोटा, बीकानेर और जोधपुर में प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामले तथा बीकानेर में दो प्रसूताओं की मौत के बाद चिकित्सा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठे हैं. कांग्रेस इन घटनाओं को प्रदेश की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था का उदाहरण बताते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है. इसी मुद्दे को लेकर अब पार्टी प्रदेशभर में जनमत तैयार करने की कोशिश में जुट गई है.
मिलेगी आंदोलन को हवा : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 30 जून को बीकानेर पहुंचेंगे. दोनों कलेक्ट्रेट घेराव और विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे. पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे. डोटासरा और जूली के दौरे को लेकर बीकानेर कांग्रेस सक्रिय हो गई. बैठकों का दौर चल रहा है. कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं ताकि 30 जून का प्रदर्शन बड़े जनसमूह की मौजूदगी के साथ प्रदेश स्तर पर मजबूत संदेश दे सके.
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कार्यकर्ताओं ने बनाई रणनीति: सियाग ने शुक्रवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की. बैठक में 30 जून को प्रस्तावित कलेक्ट्रेट घेराव को सफल बनाने के लिए संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं.
सरकार पर दबाव की कोशिश: पीबीएम अस्पताल की अव्यवस्थाओं के बहाने कांग्रेस प्रदेश और खासकर पश्चिमी राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर भाजपा सरकार को सीधे चुनौती देने की कोशिश कर रही है. डोटासरा और जूली का बीकानेर दौरा केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक सक्रियता और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.
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