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Ground Report: गाड़ियों की भीड़ से फूल रहा गुलाबी नगरी का दम, 50 लाख की आबादी पर 35 लाख वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर 'बेबसी'

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में खुलासा, जयपुर में 50 लाख की आबादी पर 35 लाख वाहन.

35 LAKH VEHICLES IN JAIPUR, TRAFFIC CONGESTION IN JAIPUR
जयपुर की सड़कों पर वाहनों की भीड़. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 11:00 AM IST

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जयपुरः दुनियाभर में ईंधन संकट की गहराती चिंताओं के बीच पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम भजनलाल तक ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करने की अपील कर चुके हैं. इधर, राजधानी जयपुर में सड़कों का यातायात के लगातार बढ़ते दबाव से दम फूल रहा है. आकंड़े इस बात की गवाही देते हैं कि सार्वजनिक परिवहन के साधन आबादी के अनुपात में काफी कम हैं.

इससे इनमें यात्रा करने वालों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है. दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर दुपहिया और चौपहिया वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है. इससे सड़क पर यातायात के दबाव को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती बन गया है.

पिंकसिटी में वाहनों का दबाव और अपर्याप्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोग परेशान. (ETV Bharat jaipur)

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पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुस्त रफ्तार, दिनचर्या पर असरः ईटीवी भारत ने ग्राउंड पर जाकर सार्वजनिक परिवहन के साधनों के हालात टटोले तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुस्त रफ्तार यहां के बाशिंदों की दिनचर्या और जीवनशैली को प्रभावित कर रही है. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की मानें तो राजधानी की आबादी 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है. सार्वजनिक परिवहन के साधनों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है. इसी जद्दोजहद में लोग दुपहिया और चौपहिया वाहन खरीदने को मजबूर हैं. यह रिपोर्ट कहती है कि जयपुर की सड़कों पर करीब 35 लाख से ज्यादा दुपहिया और चौपहिया वाहनों का बोझ है.

35 LAKH VEHICLES IN JAIPUR, TRAFFIC CONGESTION IN JAIPUR
यातायात का दबाव. (ETV Bharat gfx)

प्रमुख मार्गों पर 15 लाख वाहनों की आवाजाहीः यह रिपोर्ट इस बात की भी तस्दीक करती है कि जयपुर में वाहन घनत्व चिंताजनक स्तर पर है. इसके मुताबिक, राजधानी में वाहन घनत्व 25,048 वाहन प्रति किलोमीटर पहुंच चुका है. शहर के प्रमुख मार्गों पर हर दिन 15 लाख से ज्यादा वाहनों की आवाजाही रहती है. जिसके चलते दिन में 9 से 11 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे के बीच शहरों में कई जगहों पर जाम के हालात बन जाते हैं.

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मेट्रो का सफर. (ETV Bharat gfx)

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साधन मिलना चुनौती, ऑफिस पहुंचना दूभरः बिंदायका से जयपुर अपने ऑफिस आने वाले नितेश का कहना है कि सुबह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधनों से ऑफिस आना किसी चुनौती से कम नहीं है. बसों में आमतौर पर भारी भीड़ रहती है. कई बार ऑफिस पहुंचने में भी देरी हो जाती है. यही हाल शाम को ऑफिस से घर जाने में होता है. आगरा रोड निवासी कार्तिक कहते हैं कि बसों में भीड़ होती है. एक बस छूट जाए तो दूसरी बस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. घर से ऑफिस आना और वापस घर पहुंचना एक बड़ा टास्क लगता है.

35 lakh Vehicles in Jaipur, Traffic Congestion in Jaipur
जयपुर के 22 गोदाम इलाके में वाहनों की कतारें. (ETV Bharat jaipur)

लो फ्लोर बसों की संख्या और रूट घटेः जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (जेसीटीएसएल) की लो फ्लोर बसें शहर में कभी सार्वजनिक परिवहन का बड़ा माध्यम रही हैं. साल 2013 में राजधानी के 35 रूट पर 400 बसें चलती थी, लेकिन आज इनकी संख्या घटकर आधी हो गई हैं. अब 25 रूट पर महज 200 बसें चल रही हैं. जेसीटीएसएल को 300 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने का एलान हुए समय बीत चुका है. अभी तक यह बसें जेसीटीएसएल के बेड़े में शामिल नहीं हुई हैं, जबकि यह नई बसें आने से शहर में आवागमन करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है.

35 lakh Vehicles in Jaipur, Traffic Congestion in Jaipur
गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर धीमी रफ्तार से गुजरते वाहन. (ETV Bharat jaipur)

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मेट्रो का दायरा दायरा बढ़े तो मिले राहतः वहीं, साल 2015 में शुरू हुई जयपुर मेट्रो अब तक सिर्फ 12 किलोमीटर के दायरे में संचालित हो रही है. फिलहाल, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का संचालन होता है. मेट्रो के फेज-2 का काम 2031 तक पूरा होने का अनुमान है. जिसमें प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक मेट्रो चलाने का लक्ष्य है. अगर तय समय पर मेट्रो के दूसरे चरण का काम पूरा हो तो शहर के लोगों के लिए यह बड़ी राहत की बात हो सकती है.

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ट्रैफिक पॉइंट्स पर फ्री लेफ्ट, टाइमिंग की समीक्षाः इधर, डीसीपी (ट्रैफिक) योगेश गोयल बताते हैं कि शहर की सड़कों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है. शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा है. जहां 35 लाख से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं. जयपुर बड़ा शहर है, इसलिए बड़ी संख्या में दूसरे शहरों से भी लोग जयपुर आते हैं. यातायात को सुगम बनाने के लिए कवायद जारी है. कई ट्रैफिक पॉइंट्स पर फ्री लेफ्ट की व्यवस्था की गई है. छोटे-छोटे कट के कारण कई जगहों पर जाम लगने की समस्या सामने आती है. ऐसे कट को बंद कर समस्या दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही शहर की करीब 300 ट्रैफिक लाइट्स की टाइमिंग की भी समीक्षा की जा रही है.

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