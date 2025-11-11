ETV Bharat / state

मंदिर में लग रही सरकारी स्कूल की कक्षाएं, परेशान अभिभावकों ने दी आंदोलन की चेतावनी

सलोगड़ा स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है. अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं.

प्रशासन से अभिभावकों ने रखी अपनी मांगें
प्रशासन से अभिभावकों ने रखी अपनी मांगें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 11:15 AM IST

2 Min Read
सोलन: जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलोगड़ा का भवन जर्जर हालत में है. आलम यह है कि बच्चों की कक्षाएं मंदिर परिसर में लग रही हैं. न तो स्कूल प्रशासन के पास कोई और कमरे हैं और न ही बड़ा स्कूल ग्राउंड है. ऐसे में सुक्खू सरकार के बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के दावे यहां कहीं न कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं.

वहीं, इस बात को लेकर सोमवार को स्थानीय ग्रामीणों, बच्चों के अभिभावकों ने हिमाचल किसान सभा के बैनर तले प्रशासन से मुलाकात की और उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण कार्य को तत्काल प्राथमिकता दी जाए, अन्यथा व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा.

अभिभावकों ने प्रशासन से रखी मांग (ETV Bharat)

सड़क निर्माण के दौरान भवन को पहुंची थी क्षति

ग्राम पंचायत सलोगड़ा की प्रधान सरोज चौहान ने बताया कि 'स्कूल की जर्जर हालत के चलते अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं. NHAI के सड़क निर्माण के दौरान स्कूल भवन को क्षति पहुंची थी, जिसके बाद बच्चों को अस्थायी कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है. इससे न केवल शिक्षा प्रभावित हो रही है, बल्कि सुरक्षा का भी खतरा बढ़ गया है.' ग्रामीणों ने मांग की है कि स्कूल भवन के निर्माण कार्य को जिला प्रशासन की प्राथमिक सूची में शामिल किया जाए. शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग और NHAI के बीच समन्वय कर जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए.

अभिभावकों का कहना है कि जब तक भवन तैयार नहीं होता, तब तक बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी कक्षाओं में पर्याप्त प्रबंध किए जाएं. निर्माण कार्य की निगरानी के लिए स्थानीय किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की समिति बनाई जाए और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जाए. स्थानीय लोगों और हिमाचल किसान सभा ने चेतावनी दी है कि यदि आने वाले दिनों में प्रशासन ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए, तो संगठन स्थानीय जनता और अभिभावकों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगा.

