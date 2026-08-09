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'कॉमनवेल्थ गेम्स वहीं होता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा बढ़िया हो', गुजरात में CWG कराने पर डॉ. अर्चना गुप्ता का बयान

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के लिए कांग्रेस और पूर्व की सरकारों को दोषी बताया.

Controversy over CwG in Gujarat
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2026 at 8:29 PM IST

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भिवानी: भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता का भिवानी में सम्मान समारोह किया गया. इस दौरान डॉ. अर्चना गुप्ता और पूर्व सांसद किरण चौधरी के निशाने पर कांग्रेस रही. दोनों ने आरोप लगाया कि "पहले की सरकारों में काम हुआ होता तो अगले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करता. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स जारी सियासत पर कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि "हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रदेश का गौरव बढ़ाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं. कांग्रेस में खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं होती थी. जबकी प्रदेश सरकार ने हर गांव में व्यामशाला खोलने का काम किया." वहीं पत्रकारों के तीखे सवालों के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने हाथ जोड़ प्रेस वार्ता को समाप्त कर दिया.

'भाजपा 12 साल से सत्ता में है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में समय लगता है': 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात में होने और कांग्रेस द्वारा हरियाणा में करवाने की मांग पर अर्चना गुप्ता ने कहा कि "कॉमनवेल्थ गेम्स होना देश का गौरव है. आयोजन उसी प्रदेश में होता है, जहां सुविधा और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो. ये सवाल खड़ा करने वाले सांसद (दीपेंद्र हुड्डा) राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा के सासंद सभी पार्टियों के सांझले होते हैं."

गुजरात की जगह हरियाणा में CWG कराने पर डॉ. अर्चना गुप्ता का बयान (ETV Bharat)

'गुजरात जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में खड़ा होगा तो हरियाणा मेजबानी कर लेगा': अर्चना गुप्ता ने आगे कहा कि "गुजरात जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में खड़ा होगा तो मेजबानी हरियाणा कर लेगा, हरियाणा को मना नहीं है." उन्होंने कहा कि "हरियाणा में कांग्रेस व इनेलो की सरकारें रही, भाजपा को तो 12 साल ही सत्ता में आते हुए हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में समय लगता है." कमियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि "ये सवाल उठाने वाली कांग्रेस व इनेलो से पूछो, इतने सालों तक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि हरियाणा कॉमनवेल्थ की मेजबानी कर पाता." इस दौरान उन्होंने स्टेडियम और खेल मैदान में कमियों को दूर कराने का आश्वासन दिया."

पूर्व सांसद किरण चौधरी (ETV Bharat)

हुड्डा और रणबीर महेन्द्रा पर किरण चौधरी ने साधा निशानाः वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पर हो रही सियासत पर राज्यसभा की पूर्व सांसद किरण चौधरी ने बिना नाम लिये हुड्डा और अपने जेठ रणबीर महेन्द्रा को निशाने पर लेते हुए कहा कि "हम भिवानी कुछ भी लाने का प्रयास करते थे तो वो (हुड्डा) आने नहीं देते थे. हमारे साथ तो सड़कों को लेकर भी भेदभाव होता था. हम तो हमेशा भिवानी के विकास की लड़ाई लड़ते रहे हैं. हम भिवानी के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लाए, उसे भी उठा ले गए (हुड्डा). अंत में किरण ने कहा कि भिवानी मेरा घर, मेरा तो दिल धड़कता रहता है कि सब कुछ भिवानी ले आऊं."

अर्चना गुप्ता को बॉक्सिंग ग्लव्स किया गया भेंटः सम्मान समारोह में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद किरण चौधरी, पूर्व मंत्री जेपी दलाल, विधायक घनश्याम सर्राफ और कपूर वाल्मीकि मौजूद रहे. इस दौरान जिला अध्यक्ष वीरेन्द्र कौशिक ने अर्चना गुप्ता को बॉक्सिंग ग्लव्स भेंट किये तो गुप्ता ने भा बॉक्सिंग के पंच चला खेल भावना का सम्मान किया.

अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन पर कांग्रेस का सवाल : 5 अगस्त को चंडीगढ़ में विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि "अब अगले कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होंगे लेकिन उन्हें गुजरात में आयोजित किया जाएगा. कम से कम इसकी सह मेजबानी हरियाणा में होनी चाहिए. हरियाणा के मुकाबले गुजरात का खेल बजट ज्यादा है, फिर भी हरियाणा के खिलाड़ी ज्यादा पदक जीतते हैं. हरियाणा सरकार एचकेआरएन के माध्यम से युवाओं का शोषण कर रही है."

ये भी पढ़ें-हरियाणा की स्पोर्ट्स नीति को लेकर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने पूछा - "हरियाणा में क्यों नहीं हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स"

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प्रदेश अध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता
BJP PRESIDENT DR ARCHANA GUPTA
गुजरात में कॉमनवेल्थ गेम्स पर विवाद
CONTROVERSY OVER CWG IN GUJARAT
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