ETV Bharat / state

देशभर में ठंड का प्रकोप, दिल्ली-NCR में कोहरे से राहत लेकिन शीतलहर और प्रदूषण बरकरार

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में सुबह कहीं कहीं हल्का कोहरा हो सकता है. दिन में आसमान रहेगा.

दिल्ली का मौसम
दिल्ली का मौसम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 6, 2026 at 7:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. उत्तर भारत से लेकर देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों तक ठंड अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है. पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में हुई बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. हालांकि तेज हवाओं के असर से सोमवार को राजधानी में कोहरे से राहत रही, लेकिन ठंड और गलन बरकरार रही. दिन में खिली चटक धूप से भी ठंडक कम नहीं हुई. तापमान में गिरावट का दौर भी चल ही रहा है.

बीते दिन यानि कल सोमवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम था. हवा में नमी का स्तर 100 से 61 प्रतिशत तक रिकार्ड किया गया.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में सुबह कहीं कहीं हल्का कोहरा हो सकता है. दिन में आसमान रहेगा. अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस से करीब रहने का पूर्वानुमान है. तापमान में कोई बहुत बड़ी गिरावट होती हुई नजर नहीं आ रही है. जबकि हवाएं इसी तरह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहेंगी.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 283 अंक बना हुआ है. जबकि, दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 268, गुड़गांव में 271, गाजियाबाद में 288, ग्रेटर नोएडा में 262 और नोएडा में 256 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार सख्त, 15 जनवरी तक लगेंगे 6 हाई-टेक एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशन

दक्षिण भारत राज्यों की तरफ बढ़ रहा चक्रवात दित्वाह, IMD ने भारी बारिश का जारी किया अलर्ट

TAGGED:

DELHI MAUSAM
YELLOW ALERT OF DENSE FOG
COLD WAVE IN DELHI NCR
DELHI NCR WEATHER TODAY
DELHI MAUSAM UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.