देशभर में ठंड का प्रकोप, दिल्ली-NCR में कोहरे से राहत लेकिन शीतलहर और प्रदूषण बरकरार
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में सुबह कहीं कहीं हल्का कोहरा हो सकता है. दिन में आसमान रहेगा.
Published : January 6, 2026 at 7:48 AM IST
नई दिल्ली: देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. उत्तर भारत से लेकर देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों तक ठंड अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है. पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में हुई बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. हालांकि तेज हवाओं के असर से सोमवार को राजधानी में कोहरे से राहत रही, लेकिन ठंड और गलन बरकरार रही. दिन में खिली चटक धूप से भी ठंडक कम नहीं हुई. तापमान में गिरावट का दौर भी चल ही रहा है.
बीते दिन यानि कल सोमवार को राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम था. हवा में नमी का स्तर 100 से 61 प्रतिशत तक रिकार्ड किया गया.
#WATCH दिल्ली: CPCB के मुताबिक, इलाके में AQI '281' है, जो 'खराब' कैटेगरी में आता है। वीडियो ITO से है। pic.twitter.com/KXFTwDo45V— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 6, 2026
अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस से करीब रहने का पूर्वानुमान है. तापमान में कोई बहुत बड़ी गिरावट होती हुई नजर नहीं आ रही है. जबकि हवाएं इसी तरह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहेंगी.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी को स्मॉग की एक परत ने घेर लिया है। CPCB के मुताबिक, इलाके में AQI '180' है, जो 'मॉडरेट' कैटेगरी में आता है। वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट से है। pic.twitter.com/L4Rx718KtA— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 6, 2026
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 283 अंक बना हुआ है. जबकि, दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 268, गुड़गांव में 271, गाजियाबाद में 288, ग्रेटर नोएडा में 262 और नोएडा में 256 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.
