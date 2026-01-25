ETV Bharat / state

माउंट आबू में बर्फीली सर्दी, 3 डिग्री चढ़ने के बाद भी पारा माइनस 2 डिग्री पर अटका...जानिए मौसम का मिजाज

सिरोही/बहरोड़: राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की ठंड के बीच रविवार को मौसम ने हल्की राहत जरूर दी, लेकिन कड़ाके की सर्दी अब भी बरकरार है. रविवार को माउंट आबू का न्यूनतम तापमान माइनस 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि यह शनिवार की तुलना में 3 डिग्री चढ़ा, लेकिन जमाव बिंदु से नीचे बने रहने के चलते शीतलहर जारी है.

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे और सुधार की संभावना जताई है. यह आमजन के लिए राहत की खबर है. हालांकि तब तक ठंड से बचाव के लिए सतर्कता बरतने और आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दी है. शनिवार को न्यूनतम पारा माइनस 5 डिग्री पहुंच गया था, जो रविवार को चढ़ गया. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कमजोर पड़ने और आसमान साफ रहने के चलते न्यूनतम तापमान में हल्का सुधार दर्ज किया गया है. यह बढ़ोतरी भले मामूली हो, लेकिन लगातार कई दिनों से पड़ रही भीषण ठंड के बाद इसे राहत के संकेत के रूप में माना जा रहा है.

पढ़ें:11 साल में कई बार माइनस में पहुंचा भरतपुर, इस साल भी 1 डिग्री के करीब पहुंचा पारा

दिन का पारा गिरा: माउंट आबू में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई. शनिवार को माउंट आबू का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था, जो रविवार को 18 डिग्री रह गया. ठंडी हवाओं के चलते दिन में भी लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा. सुबह और रात के समय ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला.

ओस जमकर बर्फ बनी: गुरुशिखर, अचलगढ़, देलवाड़ा, कुम्हारवाड़ा और आसपास इलाकों में रविवार सुबह भी ओस जमकर बर्फ में तब्दील होती नजर आई. वाहनों की छतों, खेतों और खुले मैदानों में जमी बर्फ ने पहाड़ी इलाके को शीतलहर की चपेट में बनाए रखा. स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अलाव का सहारा लेते देखा गया. पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के अनुसार ठंड के कारण माउंट आबू में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. बर्फीली सुबह और ठंडा मौसम सैलानियों को आकर्षित कर रहा है, जिससे होटल और पर्यटन कारोबार को फायदा मिल रहा है.