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पेपर लीक-भर्ती घोटालों के खिलाफ जयपुर में कॉकरोच पार्टी का आंदोलन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ( ETV Bharat Jaipur )