कई दिनों से बंद पड़ी टिहरी घंटाघर की घड़ियां, नगर पालिका को नहीं कोई चिंता

टिहरी का घंटाघर एक बार फिर से सुर्खियों में है. यहां घंटाघर की घड़ियां कई दिनों से खराब पड़ी हैं.

TEHRI BOURADI CLOCK TOWER
टिहरी बौराड़ी घंटाघर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 25, 2025 at 2:09 PM IST

टिहरी: नई टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम घंटाघर की घड़ियां दीवाली से पहले ही बंद पड़ी हैं. इतने दिन बीत जाने के बाद भी नगरपालिका ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है.

पुरानी टिहरी का प्रसिद्ध घण्टाघर टिहरी बांध की विशाल झील में डूबने के बाद इसी घण्टाघर की तर्ज पर नई टिहरी के बौराडी स्टेडियम में बनया गया. यहां घण्टाघर तो बना दिया गया मगर उसमें कई सालों से घड़ियां नहीं लगी. जनता की बार मांग पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वर्गीय राकेश सेमवाल ने टीएचडीसी के सहयोग से 26-2-10 को चेन्नई से घड़ी बनने वाली कम्पनी को बुलाकर इस घंटाघर पर घड़ियां लगवाई. ये सेटेलाइट से चलती थी. ये हर एक घण्टे में साइरन देती थी.कभी सेटेलाइट खराब हो जाय तो यह सेल और बिजली से भी चलाई जा सकती हैं. इन घड़ियों की कीमत 4 लाख है. इन घड़ियो के लगने से शहर का सूनापन खत्म हुआ.

टिहरी बौराड़ी घंटाघर (ETV Bharat)

वहीं, आज 7 दिनों से नई टिहरी के बौराड़ा स्टेडियम में बने घण्टाघर की सुई बन्द पड़ी है. टिहरी नगरपालिका अपने कार्यों को लेकर कितनी सजग हे इसकी बानगी घण्टाघर की बंद पड़ी घड़ी से लगाया जा सकता है.

बता दें 1887 में प्रतापशाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कीर्तिशाह गद्दी पर बैठा. जिसने 20 जून 1897 में तत्कालीन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती की स्मृति में टिहरी का घंटाघर बनाया था. इस घंटाघर में चारों तरफ घड़िया लगी थी. ये पेण्डुलम से चलती थी. हर एक घण्टे में साइरन देती थी.

ये घंटाघर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के टिहरी में होने का सूचक था. इसी दौरान पुरानी टिहरी शहर को नगर पालिका का दर्जा भी दे दिया गया.राजशाही के दौर का बना पुरानी टिहरी के घंटाघर 2005 में टिहरी झील बनने के कारण में डूब गया था, ओर पुरानी टिहरी में जो भी धरोहर ,धार्मिक स्थल,आदि थे उनको नई टिहरी शहर में बनाया गया. उनमें एक पुरानी टिहरी का घंटाघर भी था. जिसे नई टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में बनाया गया, परन्तु इस घंटाघर का रख रखाव सही होने के कारण यह फिर से विरान हो गया है.

