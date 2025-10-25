ETV Bharat / state

कई दिनों से बंद पड़ी टिहरी घंटाघर की घड़ियां, नगर पालिका को नहीं कोई चिंता

टिहरी बौराड़ी घंटाघर ( ETV Bharat )

टिहरी: नई टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम घंटाघर की घड़ियां दीवाली से पहले ही बंद पड़ी हैं. इतने दिन बीत जाने के बाद भी नगरपालिका ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है. पुरानी टिहरी का प्रसिद्ध घण्टाघर टिहरी बांध की विशाल झील में डूबने के बाद इसी घण्टाघर की तर्ज पर नई टिहरी के बौराडी स्टेडियम में बनया गया. यहां घण्टाघर तो बना दिया गया मगर उसमें कई सालों से घड़ियां नहीं लगी. जनता की बार मांग पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वर्गीय राकेश सेमवाल ने टीएचडीसी के सहयोग से 26-2-10 को चेन्नई से घड़ी बनने वाली कम्पनी को बुलाकर इस घंटाघर पर घड़ियां लगवाई. ये सेटेलाइट से चलती थी. ये हर एक घण्टे में साइरन देती थी.कभी सेटेलाइट खराब हो जाय तो यह सेल और बिजली से भी चलाई जा सकती हैं. इन घड़ियों की कीमत 4 लाख है. इन घड़ियो के लगने से शहर का सूनापन खत्म हुआ. टिहरी बौराड़ी घंटाघर (ETV Bharat) वहीं, आज 7 दिनों से नई टिहरी के बौराड़ा स्टेडियम में बने घण्टाघर की सुई बन्द पड़ी है. टिहरी नगरपालिका अपने कार्यों को लेकर कितनी सजग हे इसकी बानगी घण्टाघर की बंद पड़ी घड़ी से लगाया जा सकता है.