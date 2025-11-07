ETV Bharat / state

भ्रष्टाचार के आरोपी RAS की पदोन्नति का मामला, बंद लिफाफा खोलकर परिणाम जारी करने के आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने आरएएस अधिकारी भंवरलाल मेहरडा की सीलबंद DPC सिफारिश खोलने के आदेश दिए.

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण
राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण
Published : November 7, 2025 at 1:26 PM IST

जयपुर: राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह आरएएस हायर सुपर टाइम स्केल में साल 2021-2022 की रिक्ति के विरुद्ध राजस्व मंडल के पूर्व सदस्य भंवरलाल मेहरडा की पदोन्नति के परिणाम का बंद लिफाफा खोलकर परिणाम जारी करे. यदि वह योग्य पाया जाता है तो उसे उस तिथि से पदोन्नति किया जाए, जिस तिथि से उसके जूनियर अफसरों को पदोन्नत किया गया है. अधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह पदोन्नति एसीबी कोर्ट में लंबित प्रकरण के फैसले के अधीन रहेगी. अधिकरण अध्यक्ष विकास सीताराम भाले और न्यायिक सदस्य पूनम दरगन ने यह आदेश भंवरलाल मेहरडा की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता देवकृष्ण पुरोहित ने अधिकरण को बताया कि उसका साल 1996 में आरएएस पद पर चयन किया गया था. वहीं, फरवरी 2020 को उसे राजस्व मंडल, अजमेर में सदस्य पद पर नियुक्त किया गया. जून, 2021 को अपीलार्थी के खिलाफ एसीबी ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया गया. वहीं, 48 घंटे अभिरक्षा में रखने के चलते उसे निलंबन कर दिया गया. हालांकि, जून 2023 को उसे बहाल कर दिया गया. अपील में कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से एक अप्रैल, 2021 की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी को 18वें स्थान पर रखा गया. इस वरिष्ठता सूची के आधार पर साल 2021-22 की रिक्तियों के विरुद्ध हायर सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति आदेश जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को लेकर डीपीसी की अभिशंषा को सीलबंद लिफाफे में रखा गया, जिसके चलते उसकी पदोन्नति नहीं हो सकी.

इसे भी पढ़ें- महिला होने के आधार पर नहीं किया जा सकता पदोन्नति से वंचित, सरकार ले नीतिगत निर्णय

अपील में बताया गया कि प्रकरण में उसके खिलाफ चालान और अभियोजन स्वीकृति जारी होने के बाद एसीबी कोर्ट में मामला लंबित है. कार्मिक विभाग के साल 2008 के परिपत्र के तहत निलंबन से बहाल होने पर अधिकारी पदोन्नति का अधिकारी होता है. इस परिपत्र के आधार पर दो आईएएस अफसरों को भी आपराधिक मामला लंबित होने के बावजूद पदोन्नति दी गई है. ऐसे में उसे पदोन्नति नहीं देना गलत हैं. इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि मामला एसीबी कोर्ट में लंबित है. कोर्ट का फैसला होने के बाद ही लिफाफा खोला जा सकता है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपीलार्थी का लिफाफा खोलने के आदेश दिए हैं.

