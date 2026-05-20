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चूरू: एबीवीपी नेता नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड, कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड में चूरू कोर्ट का फैसला ( ETV Bharat Churu )