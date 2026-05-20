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चूरू: एबीवीपी नेता नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड, कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

2 नवंबर 2024 को नरेंद्र प्रजापत की हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने आरोपियों पर 55-55 हजार रुपये के आर्थिक दंड भी लगाया.

नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड में चूरू कोर्ट का फैसला
नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड में चूरू कोर्ट का फैसला (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 3:17 PM IST

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चूरू: जिला एवं सेशन न्यायालय ने वर्ष 2024 के एबीवीपी पूर्व नगर मंत्री नरेंद्र प्रजापत हत्याकांड में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है. परिवादी पक्ष के एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 2 नवंबर 2024 को मृतक नरेंद्र प्रजापत के चाचा ने चूरू सदर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था. न्यायालय ने 21 गवाहों और 46 प्रदर्शित दस्तावेजों के आधार पर बूंटिया निवासी अमित उर्फ मितला और हितेश को आजीवन कारावास तथा 55-55 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया.

पार्टी कर लौट रहे थे घर: एडवोकेट ने बताया कि मृतक के चाचा वार्ड 46 निवासी प्रेमचंद प्रजापत ने 2 नवंबर 2024 को सदर थाने में रिपोर्ट दी थी कि बीती रात वह और उनका 28 वर्षीय भतीजा नरेंद्र प्रजापत, सत्येंद्र उर्फ पीपी, चंद्रभान शर्मा, विकास जांगिड़, अर्जुन सिंह और अमजद अर्जुन सिंह की दुकान पर पार्टी कर रहे थे. पार्टी के दौरान नरेंद्र ने बताया कि बूंटिया निवासी अमित उर्फ मितला और बास ढाकान निवासी शुभम ढाका पिछले सात-आठ दिन पहले गाड़ी किराए को लेकर मारपीट की थी और अब भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.

एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Churu)

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बाइक रोककर किया था हमला: एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कति पार्टी समाप्त होने के बाद रात करीब साढ़े 11 बजे वे चूरू की ओर रवाना हुए. नरेंद्र और अमजद बाइक पर आगे थे, जबकि चाचा प्रेमचंद, सत्येंद्र उर्फ पीपी और चंद्रभान शर्मा कार से पीछे-पीछे आ रहे थे. डाबला गांव के पास अचानक एक गाड़ी आई और नरेंद्र की बाइक को आगे से रोक लिया. कार से अमित उर्फ मितला, शुभम ढाका और चार अन्य लोग डंडा-सरिया लेकर उतरे और नरेंद्र पर हमला बोल दिया. अमित और शुभम ने नरेंद्र को पकड़ लिया. अमित ने सिर पर आगे से वार किया, जिससे वह गिर पड़ा. शुभम ने डंडे से सिर के पीछे वार किया.

अमजद ने बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी पीटा गया, जब अन्य लोग कार से उतरकर आए तब आरोपी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए. नरेंद्र प्रजापत को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. नरेंद्र प्रजापत एबीवीपी का सक्रिय कार्यकर्ता था और वर्ष 2015 में एबीवीपी का नगर मंत्री रह चुका था.

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