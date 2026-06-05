चूरू पुलिस ने बरामद किए 30 लाख के चोरी और गुम मोबाइल फोन, मालिकों को लौटाए
चूरू पुलिस ने अभियान चलाकर 17 थाना क्षेत्र से 30 लाख रुपये मूल्य के 100 चोरी एवं गुम मोबाइल फोन बरामद कर पीड़ितों को सौंपे.
Published : June 5, 2026 at 7:21 PM IST
चूरू: पुलिस ने विशेष अभियान के तहत जिले के 17 थाना इलाकों से चोरी और गुम हुए करीब 30 लाख रुपये कीमत के 100 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. शुक्रवार को एसपी कार्यालय में एएसपी सुनील कुमार ने मीडिया को यह जानकारी दी. एएसपी सुनील कुमार ने बताया कि चूरू पुलिस ने 15 मई से 31 मई तक साइबर सेल और विभिन्न पुलिस थानों के सहयोग से यह अभियान चलाया. अभियान के दौरान 100 चोरी व गुमशुदा मोबाइल फोनों को ट्रेस कर सफलतापूर्वक बरामद किया गया.
एएसपी सुनील कुमार ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य पीड़ित परिवादियों को राहत प्रदान करना था, जिन लोगों की मेहनत की कमाई से खरीदा गया फोन चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को नया फोन खरीदने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इस अभियान को अंजाम दिया गया.
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मालिकों को लौटाए फोन: इस सफल अभियान में साइबर सेल टीम के प्रभारी भागीरथ, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र, धर्मवीर, रमाकांत, सत्यवान, सुनील कुमार, अनिल कुमार और महिला कांस्टेबल मनीता की सराहनीय भूमिका रही. टीम ने निरंतर प्रयासों से फोनों को ट्रेस किया और उन्हें उनके असली मालिकों तक पहुंचाया. एसपी कार्यालय में बरामद सभी मोबाइल फोनों को उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया. इस अभियान से जिले के कई पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है. पुलिस ने आगे भी ऐसे अभियानों को जारी रखने का संकल्प लिया है ताकि अपराधियों पर लगाम कसी जा सके और जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा सके.