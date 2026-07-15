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चूरू में करोड़ों की ऑनलाइन ठगी का खुलासा, 6 ठग गिरफ्तार, 38 मोबाइल और 5 लैपटॉप बरामद

चूरू: सरदारशहर पुलिस ने ऑनलाइन साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. क्यूआर कोड और फर्जी बैंक खातों के जरिए आम लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस की टीम ने सरदारशहर थाना क्षेत्र के गांव सवाई छोटी में छापेमारी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हालांकि, गिरोह का मुख्य सरगना विकास कुमार राजपुरोहित पुलिस की मौजूदगी में अपनी लग्जरी कार लेकर फरार होने में कामयाब हो गया. उसकी तलाश के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है.

38 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप जब्त: थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 38 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 35 सिम कार्ड, 23 क्यूआर कोड, 4 प्रिंटर, 2 डोंगल, चेकबुक, पासबुक और अन्य महत्वपूर्ण बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए हैं. तीन नए मोबाइल फोन डिब्बों सहित भी जब्त किए गए. गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन साइटों के माध्यम से आम लोगों से संपर्क स्थापित करते थे. क्यूआर कोड भेजकर पैसे जमा करवाने के बाद विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर धोखाधड़ी को अंजाम देते थे. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस गिरोह ने संगठित तरीके से करोड़ों रुपये का लेन-देन किया है.