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पुलिस ने बंद ढाबे पर पकड़ा टैंकर से तेल निकालने का खेल, 60 हजार लीटर चोरी का पेट्रोलियम पदार्थ जब्त

पुलिस ने बंद ढाबे पर चोरी के रैकेट का भंडाफोड़ किया. दो टैंकर व ड्रमों में लगभग 60 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया.

Chittorgarh petroleum theft
रसद विभाग ने जब्त किए दो टैंकर (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 1:57 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले में पुलिस ने पेट्रोलियम पदार्थ चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है. बंद पड़े ढाबे की आड़ में तेल चोरी का खेल चल रहा था. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ जब्त कर लिया. बाद में रसद विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई. मौके से दो टैंकर और ड्रमों में भरा करीब 60 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया गया. इस मामले में सदर थाने पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है.

चित्तौड़गढ़ पुलिस उप अधीक्षक बृजेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोटा-उदयपुर फोरलेन स्थित भंडारिया गांव के पास ढाबों पर टैंकर से पेट्रोलियम पदार्थ चोरी हो रहा है. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देश पर सदर थानाधिकारी प्रेम सिंह के साथ टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने बंद पड़े ढाबे के पास पहुंचकर देखा तो पीछे दो टैंकर खड़े मिले. जांच में पता चला कि इन टैंकरों से पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जा रहा था. आसपास नीले प्लास्टिक के ड्रम रखे थे, जिनमें भी तेल भरा हुआ था.

चित्तौड़गढ़ पुलिस उप अधीक्षक बृजेश सिंह (ETV Bharat Chittorgarh)

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आरोपी मौक से फरार: रात में ही पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी. इसके बाद सुबह रसद विभाग को सूचना दी गई. जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी और प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी मौके पर पहुंचे. सुरक्षा व्यवस्था के बीच जांच की गई. जांच में दोनों टैंकरों में कुल 58 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ मिला. टैंकरों की सील भी टूटी हुई थी. दबिश के दौरान कोई आरोपी मौके पर नहीं मिला. पुलिस अब जमीन मालिक, पूर्व ढाबा संचालक और टैंकर चालकों की पूछताछ करेगी कि इस चोरी के खेल में और कौन शामिल हैं.

कई ड्रमों मे भरा था तेल
कई ड्रमों मे भरा था तेल (ETV Bharat Chittorgarh)

कुछ दिन पहले भी पकड़ी गई थी चोरी: अब सवाल यह है कि सप्लाई पर जाने वाले टैंकर यहां ढाबे पर कैसे पहुंच गए? पुलिस इस पहलू की गहराई से जांच कर रही है. कुछ दिन पहले भी दो ढाबों पर बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ पकड़ा गया था. इस बार भी पुलिस ने पेट्रोलियम चोरी के उपकरण बरामद किए हैं और जब्ती की कार्रवाई जारी है. जिला रसद अधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस आगे अनुसंधान करेगी.

तेल चोरी के उपकरण जब्त
तेल चोरी के उपकरण जब्त (ETV Bharat Chittorgarh)

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