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पुलिस ने बंद ढाबे पर पकड़ा टैंकर से तेल निकालने का खेल, 60 हजार लीटर चोरी का पेट्रोलियम पदार्थ जब्त

रसद विभाग ने जब्त किए दो टैंकर ( ETV Bharat Chittorgarh )