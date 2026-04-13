पशु आहार की आड़ में ले जा रहे थे 20 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा, तस्कर गिरफ्तार
निंबाहेड़ा सदर पुलिस निरंतर अंतर राज्य बॉर्डर होने की वजह से हाईवे पर नाकाबंदी कर रही है.
Published : April 13, 2026 at 8:40 PM IST
चित्तौड़गढ़: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सदर निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 20 क्विंटल 26 किलो 760 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है. तस्कर पशु आहार की आड़ में भारी मात्रा में मादक पदार्थ परिवहन कर रहा था, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया. आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त किया गया है.
पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ मनीष त्रिपाठी ने बताया कि निंबाहेड़ा सदर थानाधिकारी संजय शर्मा की टीम ने सोमवार को थाने के सामने वण्डर पुलिया के पास हाइवे रोड पर नाकाबंदी की थी. इसी दौरान नीमच की तरफ से एक ट्रक आया, इसे रुकवाने पर चालक ने ट्रक भगाने का प्रयास किया. पुलिस ने ट्रक को रुकवा कर तलाशी ली. इसमें पशु आहार के कट्टों की कवरिंग के नीचे 101 कट्टों में 2026 किलो 760 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिला. इस पर डोडा चूरा सहित ट्रक को जब्त कर अनुसंधान जारी है.
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रख रहे कड़ी निगरानीः पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निंबाहेड़ा सदर पुलिस निरंतर अंतर राज्य बॉर्डर होने की वजह से हाईवे पर नाकाबंदी कर रही है. वहीं, सोमवार को भी ट्रक चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया तो शंका हुई और ट्रक रुकवा कर तलाशी ली. इसमें बड़ी मात्रा में डोडा चूरा बरामद हुआ.
चार साल पहले भी हुआ था तस्करी में गिरफ्तारः पुलिस ने इस मामले में ट्रक के चालक सुरजीत सिंह उर्फ सरजीत सिंह पुत्र लवतारसिंह निवासी पंजाब को गिरफ्तार किया. यह आरोपी पूर्व में भी चार साल मादक पदार्थों की तस्करी में जेल में बंद रह चुका है. आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी का आदतन अपराधी है. पूछताछ के दौरान पूर्व में भी मादक पदार्थों की बड़ी खेप मध्य प्रदेश से पंजाब पहुंचा चुका है.