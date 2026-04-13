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पशु आहार की आड़ में ले जा रहे थे 20 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा, तस्कर गिरफ्तार

जब्त डोडा चूरा. ( Courtesy: Chittorgarh Police )

चित्तौड़गढ़: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सदर निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 20 क्विंटल 26 किलो 760 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है. तस्कर पशु आहार की आड़ में भारी मात्रा में मादक पदार्थ परिवहन कर रहा था, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया. आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त किया गया है. पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ मनीष त्रिपाठी ने बताया कि निंबाहेड़ा सदर थानाधिकारी संजय शर्मा की टीम ने सोमवार को थाने के सामने वण्डर पुलिया के पास हाइवे रोड पर नाकाबंदी की थी. इसी दौरान नीमच की तरफ से एक ट्रक आया, इसे रुकवाने पर चालक ने ट्रक भगाने का प्रयास किया. पुलिस ने ट्रक को रुकवा कर तलाशी ली. इसमें पशु आहार के कट्टों की कवरिंग के नीचे 101 कट्टों में 2026 किलो 760 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिला. इस पर डोडा चूरा सहित ट्रक को जब्त कर अनुसंधान जारी है. पढ़ेंः डोडा चूरा की तस्करी : 70 साल की बुजुर्ग सहित दो महिलाएं गिरफ्तार, पंजाब ले जाने की आशंका