दुष्कर्म के बाद पीड़िता हुई गर्भवती, 6 माह बाद हुआ खुलासा, आरोपी को 20 साल की सजा
कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया.
Published : April 24, 2026 at 5:51 PM IST
चित्तौड़गढ़ः विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश लता गौड़ ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है. साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाल लाल जाट ने बताया कि एक वर्ष पूर्व बेगूं थाने में नाबालिग ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. थाने पर दी रिपोर्ट में बताया गया कि नाबालिग अपने घर पर थी, उसके माता-पिता व दादाजी काम पर गए हुए थे. नाबालिग जब घर के पास स्थित स्टेडियम में पानी भरने के लिए गई, जहां लाला उर्फ अकील शाह पुत्र बाबू शाह निवासी पाया खेड़ी थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर ने उसे जबरन रोक कर धमकाया. आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी.
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धमकी से डर कर पीड़िता ने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन 6 महीने बाद उसके गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर घर वालों ने उसे विश्वास में लेकर पूछताछ की. इस पर नाबालिग ने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बता दिया. इस संबंध में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अभियुक्त अकील शाह को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान कर अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया.
प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए. इसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ की न्यायाधीश लता गौड़ ने अभियुक्त अकील शाह को दोषी माना. अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया. इसके साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने का भी आदेश पारित किया है.