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चित्तौड़ दुर्ग पर अनाधिकृत गाइड और 'लपकों' के खिलाफ फूटा गुस्सा, गाइड संस्थान ने किया प्रदर्शन

चित्तौड़गढ़ गाइड संस्थान ने विश्व धरोहर चित्तौड़ दुर्ग पर अनाधिकृत गाइडों व लपकों की बढ़ती समस्या के खिलाफ प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की.

अनाधिकृत गाइड
अनाधिकृत गाइड के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
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चित्तौड़गढ़: विश्व धरोहर चित्तौड़ दुर्ग पर सक्रिय अनाधिकृत गाइडों और तथाकथित 'लपकों' के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ गाइड संस्थान ने जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा. संस्थान ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मानव श्रृंखला बनाई और नारेबाजी की.

संस्थान के वरिष्ठ सदस्य संजीव शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रशासन की उदासीनता के कारण दुर्ग परिसर में अनाधिकृत लोगों का नेटवर्क लगातार फैल रहा है. इससे पर्यटक गुमराह हो रहे हैं और दुर्ग की ऐतिहासिक छवि प्रभावित हो रही है. उन्होंने बताया कि चित्तौड़ दुर्ग देश-दुनिया के लाखों पर्यटकों का आस्था और आकर्षण का केंद्र है. यहां गाइडिंग का काम केवल पर्यटन विभाग से अधिकृत गाइड ही कर सकते हैं. यह प्रावधान केंद्रीय कानून, पुरातत्व विभाग के नियमों और राजस्थान पर्यटन विभाग की गाइडलाइंस में साफ है.

अनाधिकृत गाइड के खिलाफ कार्रवाई की मांग (ETV Bharat Chittorgarh)

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कार्रवाई की मांग: संस्थान ने कहा कि राजस्थान पुलिस अधिनियम-2007 के तहत अनाधिकृत गाइडों व लपकों को हटाया जा सकता है. पर्यटकों से धोखाधड़ी, गुमराह करने, भय पैदा करने या अवैध वसूली पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसके बावजूद कलक्ट्रेट सर्किल से पाड़नपोल, रामपोल और टिकट विंडो तक लपकों का जमावड़ा लगा रहता है. ये अनाधिकृत लोग पर्यटकों को भ्रमित कर मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं और कई बार आर्थिक शोषण भी करते हैं. इससे अधिकृत गाइडों की आजीविका प्रभावित हो रही है और चित्तौड़ दुर्ग की अंतरराष्ट्रीय पहचान को नुकसान पहुंच रहा है.

गाइड संस्थान ने बनाई मानव श्रृंखला
गाइड संस्थान ने बनाई मानव श्रृंखला (ETV Bharat Chittorgarh)

पहचान में सहयोग: गाइड संस्थान ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि वे अनाधिकृत गाइडों और लपकों की पहचान में पूरा सहयोग देंगे. संस्थान ने मांग की कि ऐसे लोगों को तुरंत चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पर्यटकों की सुरक्षा, दुर्ग की गरिमा और व्यवस्थित पर्यटन बरकरार रहे.

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