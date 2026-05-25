जानलेवा हमले के मामले में पांच आरोपियों को सात साल का कारावास
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए.
Published : May 25, 2026 at 4:12 PM IST
चित्तौडग़ढ़ः जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानसिंह चुंडावत ने करीब 4 वर्ष पुराने मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में पांच आरोपियों को सात-सात साल के कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है. सभी अभियुक्त को अलग धाराओं में दोषी पाया और आर्थिक दंड भी सुनाया है.
लोक अभियोजक मनोहरलाल दक ने बताया कि 17 अगस्त 2022 को शंभूपुरा थाने में प्रहलाद पुत्र भैरूलाल मीणा निवासी मीणों का कंथारिया ने पुलिस को दी शिकायत दी थी. इसमें बताया कि सुबह करीब 8.30 बजे उसका छोटा भाई पुष्कर माइंस पर मजदूरी करने जा रहा था. रास्ते में लक्ष्मणसिंह के बीड़े के समीप झाडिय़ों में छुप कर बैठे पप्पू उर्फ भैरू, पुष्कर, नाहर सिंह, मुन्ना, गुड्डा, मुकेश, वीजू, कालू सहित दो दर्जन व्यक्तियों ने उसके भाई पर जान से मारने की नीयत से लठ और पत्थरों से हमला कर दिया.
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प्रार्थी के भाई के दोनों पैर फैक्चर हो गए. इसके अलावा हाथ और सिर पर गंभीर चोटें आई. उसे श्री सांवलियाजी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. इस संबंध में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया, जिसका अनुसंधान एएसआई बलवंत सिंह को सौंपा गया. जांच अधिकारी ने अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया.
प्रकरण की सुनवाई पूर्ण करते हुए न्यायाधीश मानसिंह चुंडावत ने अभियुक्त मीणों का कंथारिया निवासी गुड्डा , नाहरसिंह, भैरूलाल उर्फ पप्पू लाल, मुन्नालाल और कासोद थाना कोतवाली निंबाहेड़ा निवासी मुकेश को दोषी माना. न्यायालय ने पांच अभियुक्त को 7-7 साल का कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है. प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए.