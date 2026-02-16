ETV Bharat / state

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत का मामला: मामला चीफ जस्टिस की बेंच को रेफर, अगली सुनवाई 19 फरवरी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले की पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में दाखिल याचिका को चीफ जस्टिस की बेंच को रेफर कर दिया है.

जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद इस मामले पर एक स्पेशल बेंच गठित करने की जरुरत है.

कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है. इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ी याचिकाएं अलग-अलग बेंच में लंबित हैं. ऐसे में तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी नहीं की जा सकती है. उसके बाद कोर्ट ने इस मामले को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच को रेफर कर एक स्पेशल बेंच गठित करने पर फैसला लेने को कहा.

दस साल की सजा को हाईकोर्ट में दी चुनौती

दरअसल रेप पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कुलदीप सेंगर की सजा को बढ़ाने की मांग की है. कुलदीप सेंगर ने भी ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली दस साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

इस मामले में 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.