कूनो का चीता KGP-3 धौलपुर के डांग क्षेत्र में पहुंचा, वन विभाग की सतर्क निगरानी जारी, बढ रहा है वन्यजीवों का कुनबा
धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व के डांग क्षेत्र में कूनो का चीता पहुंच गया है. चीते ने मवेशी का शिकार भी किया.
Published : May 9, 2026 at 6:10 PM IST
धौलपुर: कूनो अभ्यारण्य से धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र में पहुंचा KGP-3 चीता को सेंचुरी एरिया का वातावरण भा गया है. एक दिन करौली के डांग क्षेत्र में पलायन के बाद चीता की फिर सरमथुरा के डांग क्षेत्र में वापसी हो गई है. चीते द्वारा एक मवेशी का भी शिकार किया गया. विभाग की टीम रेडियो कॉलर के जरिए कूनो के चीते के हर मूवमेंट पर निगरानी रख रही है.
जिले के डांग क्षेत्र में KGP-3 चीता मध्य प्रदेश सीमा से चंबल को पार कर आया था. भेंड का पुरा के जंगल में किसी पर्यटक ने चीते की तस्वीर कैद की थी. इसके बाद टाइगर रिजर्व सेंचुरी के कर्मचारी हरकत में आ गए और चीते पर निगरानी रखना शुरू कर दिया. उधर कूनो से पलायन होने के बाद कूनो और जिले के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई. चीता की पहचान सुनिश्चित होने के बाद कूनो की टीम भी धौलपुर पहुंच गई है.
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7 मई को कूनो का चीता पलायन कर करौली जिले के जंगलों में पहुंच गया था, लेकिन 8 मई को फिर से सरमथुरा के जंगलों में विचरण करने आ गया है. डीएफओ चेतन कुमार ने बताया कि वन विभाग की कई टीमें निगरानी रख रही हैं. जंगल में मचान बनाकर रेडियो कॉलर के माध्यम से सतत नजर रखी जा रही है. KGP-3 चीता के हर मूवमेंट को देखा जा रहा है.
वन्यजीवों का बढ़ रहा कुनबा: धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व एरिया का वातावरण वन्यजीवों के लिए काफी सुरक्षित और अनुकूल माना जाता है. इसी वजह से वन्यजीवों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. वर्तमान समय में धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र में 6 टाइगर, 9 लेपर्ड, 490 सियार, 48 जरख, 15 जंगली बिल्ली, 33 लोमड़ी, 13 भेड़िया, 12 भालू, एक छोटा बिज्जू, दो बड़े बिज्जू, तीन कवर बिज्जू, 16 चीतल, चार सांभर, 574 नीलगाय, 488 जंगली सूअर, 20 सैही, 530 मोर, 32 घड़ियाल और 64 मगरमच्छ दिखाई दिए हैं. साथ ही एक मादा टाइगर और दो शावक भी दिखाई दिए हैं. वन्यजीवों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि 30 काले हिरण भी पहली बार चंबल के समोना घाट पर देखे गए हैं.
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बाघ और चीताओं का बना रहता मूवमेंट: धौलपुर-करौली टाइगर सेंचुरी में मौजूद टाइगर और चीताओं का मूवमेंट अक्सर इधर-उधर बना रहता है. डांग क्षेत्र वन्यजीवों के लिए सबसे सुरक्षित होने की वजह से धौलपुर से लेकर करौली और करौली से लेकर सवाई माधोपुर तक इनकी आमद-रफ्त जारी रहती है. अधिकांश बाघ और चीताओं का समय जिले के सरमथुरा इलाके में व्यतीत होता है.
शिकार की पर्याप्त व्यवस्था: टाइगर और लेपर्ड को शिकार करने की दृष्टि से धौलपुर जिले का डांग क्षेत्र सबसे अधिक पसंद आ रहा है. अक्सर वन्यजीव छोटे जानवरों का शिकार करते हैं. कई बार जंगल में बसे ग्रामीणों पर भी जंगली जानवरों के हमले हो चुके हैं। डांग क्षेत्र का घना एवं हरा-भरा एरिया वन्यजीवों के लिए सबसे सुरक्षित है। भोजन के लिए शिकार एवं पानी पीने के लिए चंबल नदी और डांग के तालाब उपलब्ध हैं.
पर्यटकों के लिए खुशी की खबर: धौलपुर-करौली टाइगर सेंचुरी में टाइगर, लेपर्ड समेत अन्य जीवों की बढ़ोतरी होने से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी है। वन्यजीव प्रेमी और पर्यटक अक्सर डांग क्षेत्र का भ्रमण करते रहते हैं। वन्यजीवों की संख्या बढ़ने से पर्यटन को भी निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा.
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