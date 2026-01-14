ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई: CBN ने ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 5.89 किलो मादक पदार्थ बरामद

चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने गुप्त ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. मेफेड्रोन-एल्प्राजोलाम सहित लाखों के मादक पदार्थ बरामद. एक आरोपी गिरफ्तार.

CBN ने ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया (Photo Source- CBN Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 14, 2026 at 7:22 AM IST

चित्तौड़गढ़: जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन), राजस्थान इकाई ने मंगलवार को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की. टीम ने एक गुप्त ड्रग निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, जहां से लाखों रुपये मूल्य के प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किए गए. इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी है. यह फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ तहसील क्षेत्र के सुरजना गांव से दूर, आबादी से अलग-थलग एकांत स्थान पर बने बड़े मकान में संचालित की जा रही थी.

एक आरोपी गिरफ्तार: उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सीबीएन चित्तौड़गढ़ की तृतीय खंड टीम को गुप्त सूचना मिली थी. इस विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीएन के खंड प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के साथ-साथ निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ की संयुक्त टीम का गठन किया गया. टीम ने विशिष्ट और पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर चित्तौड़गढ़ तहसील के सुरजना गांव से दूर स्थित एकांत बड़े मकान पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद एक व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया.

भारी मात्रा में माजक पदार्थ बरामद:नरेश बुंदेल ने बताया कि तलाशी के दौरान अधिकारियों ने कुल 5.894 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए. इसमें 107 ग्राम मेफेड्रोन पाउडर, 3.961 किलोग्राम मेफेड्रोन का कच्चा माल और 1.826 किलोग्राम एल्प्राजोलाम पाउडर शामिल है. इसके अलावा मेफेड्रोन के निर्माण में प्रयुक्त लगभग 200 किलोग्राम रसायन, अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरण तथा मादक पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक बाइक भी जब्त की गई है.

प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर इसी परिसर में अवैध रूप से मेफेड्रोन का निर्माण कर रहा था. सभी जब्त सामग्री को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत कब्जे में लिया गया है. गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ जारी है. जांच एजेंसियां कच्चे माल के स्रोत, वित्तीय लेन-देन और नशीले पदार्थों की आपूर्ति से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई हैं.

