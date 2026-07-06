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चित्तौड़गढ़ को मिलेगी जाम से निजात, घटेगा हादसों का खतरा...जानिए कैसे

चित्तौड़गढ़: चित्तौड़गढ़ बाईपास परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की. इससे शहर में जाम से राहत मिलेगी और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा.

चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने अधिसूचना जारी होने पर खुशी जताई और कहा ​कि यह बाईपास राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-27 को राष्ट्रीय राजमार्ग-48 से जोड़ेगा. यह गंगरार तहसील के डेट, भवानीपुरा, मेडीखेड़ा, शिवपुरा तथा बस्सी तहसील के आंवलहेड़ा बिलिया, नगरी एवं गुर्जरखेड़ा सहित कई गांवों से गुजरेगा. इन गांवों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. चित्तौड़गढ़ बाईपास परियोजना वर्षों से क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांग रही है. इसके पूर्ण होने से शहर में भारी वाहनों का दबाव कम होगा. यातायात अधिक सुरक्षित एवं सुगम होगा. दुर्घटनाओं में कमी आएगी. राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन तेज होगा. चित्तौड़गढ़ के औद्योगिक, व्यापारिक एवं पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी होना परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इससे निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त होगा. क्षेत्रवासियों को शीघ्र ही बहुप्रतीक्षित परियोजना का लाभ मिलेगा.

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