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आईओ के खिलाफ दिए गए आईपीएस पंकज चौधरी के शिकायती पत्र को सीएस को भेजें- कैट

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ( ETV Bharat )

जयपुर: केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर बेंच ने आईपीएस पंकज चौधरी को साल 2018 में दी गई चार्जशीट की जांच करने वाले अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ दिए गए शिकायती पत्र को सीएस के पास भेजने का निर्देश दिया है. चौधरी ने 13 दिसंबर 2024 को आईओ के खिलाफ शिकायती पत्र दिया था. कैट ने सीएस को कहा है कि वे इस पत्र को उस समक्ष अधिकारी को भेजें, जिन्होंने इस मामले में जांच के लिए आईओ नियुक्त किया था. वहीं, सक्षम अधिकारी इस पत्र में लगाए आरोपों पर विचार और जांच के बाद उचित आदेश पारित करें. इसमें मामले के जांच अधिकारी को बदलना और प्रार्थी को दी 14 मार्च 2018 की चार्जशीट की पुनः: जांच करवाया जाना भी शामिल हो सकता है. कैट ने यह आदेश पंकज चौधरी के मूल प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए दिया. इसे भी पढ़ें- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण सुनवाई : पंकज चौधरी को IPS पद पर बहाल नहीं करने पर सीएस तलब