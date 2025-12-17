ETV Bharat / state

अजमेर दरगाह में पीएम चादर पर रोक की मांग, केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग ने कोर्ट में दर्ज कराई आपत्ति

याचिकाकर्ता का कहना है अगर प्रधानमंत्री या अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, तो इससे उनका मुकदमा प्रभावित होता है.

Shiva temple claim case
जिला न्यायालय, अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 6:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की चादर पर रोक लगाने की मांग को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज करवाई है. मामले में सुनवाई कल गुरुवार को लिंक कोर्ट में होगी. सुनवाई में पक्षकार केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रार्थना पत्र पर लगाई आपत्ति को कोर्ट सुनेगा. वहीं, परिवादी पक्ष की ओर से जवाब भी सुनेगा. परिवादी विष्णु गुप्ता सुनवाई के दौरान मौजूद रहे. पक्षकार केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग के पक्ष में वकील ने कोर्ट में आपत्ति दी.

परिवादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई लिंक कोर्ट में हो रही है. लिंक कोर्ट को संपूर्ण प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं है. कोर्ट को बार-बार प्रकरण के बारे में बताना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि मामले में पक्षकार केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग है, जो अलग मुद्दा बना रहा है. विभाग की आपत्ति कोर्ट में चलने योग्य नहीं है. गुप्ता ने बताया कि कोर्ट में गुरुवार को मामले में सुनवाई होगी.

सुनिए क्या बोले विष्णु गुप्ता और वकील (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- दरगाह वाद प्रकरण में परिवादी ने कलेक्टर से की मांग, कहा-दरगाह में शिव मंदिर, शिवरात्रि के दिन मिले पूजा की अनुमति

उन्होंने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर दरगाह में प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से पेश होने वाली चादर को लेकर कोर्ट के समक्ष परिवादी पक्ष की ओर से पूर्व में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसमें हवाला दिया गया था कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग यदि चादर पेश करेंगे तो इससे उनका मुकदमा प्रभावित होता है, वहीं लोगों में भी दरगाह में चादर पेश किए जाने की परंपरा को लेकर संदेश जाता है, जबकि परिवादी पक्ष की ओर से वर्ष 2024 में अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था. यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है.

केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग ने लगाई आपत्ति: परिवादी पक्ष के वकील संदीप कुमार ने बताया कि पीएम की चादर समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से उर्स के मौके पर दरगाह में चादर पेश करने पर रोक लगाने की पहली अर्जी 3 जनवरी 2025 को परिवादी पक्ष की ओर से कोर्ट में लगाई गई थी. अर्जी में हवाला दिया गया था कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग दरगाह में चादर नहीं चढ़ाएं. साथ ही पक्षकार केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री की ओर से प्रधानमंत्री की चादर दरगाह में पेश की जाती है तो मुकदमा प्रभावित होता है और शासन तथा प्रशासन में संदेश जाता है कि दरगाह में कोई शिव मंदिर ही नहीं है. साथ ही परिवादी पक्ष के खिलाफ एक नया साक्ष्य भी सृजन होता है. इस बार उर्स आने पर फिर से पहले वाले प्रार्थना पत्र का हवाला देते हुए नया प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया गया.

इसे भी पढ़ें- 'कम से कम दरगाह दीवान यह तो माने कि अजमेर प्राचीन जैन तीर्थ स्थल था' : विष्णु गुप्ता

कल होगी कोर्ट में सुनवाई: उन्होंने बताया कि कोर्ट में सुनवाई को रोकने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें सुनवाई के लिए कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है. परिवादी के पोस्ट ट्रैकिंग रिकॉर्ड पेश किया गया, जिसमें 8 दिसंबर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय विभाग के कार्यालय में डिलीवर होना लिखा हुआ है. कोर्ट ने इसको रिकॉर्ड कर लिया है. इसी प्रार्थना पत्र के खिलाफ दरगाह कमेटी भी 1/10 की अर्जी कोर्ट में देकर पक्षकार बनना चाहती है.

इस बार कोर्ट को परिवादी पक्ष की ओर से बताया गया कि दरगाह कमेटी की ओर से कोई राहत परिवादी पक्ष को नहीं चाहिए. दरगाह कमेटी केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग के अधीन है, इसलिए दरगाह कमेटी पक्षकार बनने योग्य नहीं है. दरगाह कमेटी के पास अधिकार भी नहीं है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री की चादर को दरगाह में पेश करने से रोक सके, इसलिए दरगाह कमेटी कोर्ट का समय नष्ट कर रही है. इसके अलावा भी केंद्रीय अल्पसंख्यक विभाग की ओर से लगाई गई आपत्ति के अन्य बिंदुओं पर सुनवाई लिंक कोर्ट ने गुरुवार को रखी है.

इसे भी पढ़ें- दरगाह कमेटी की ओर से प्रकरण को खारिज करने की अर्जी पर कोर्ट में जवाब पेश, अगली सुनवाई 1 मार्च को

TAGGED:

ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स
AJMER DARGAH
पीएम की चादर पर रोक की मांग
VISHNU GUPTA
SHIVA TEMPLE CLAIM CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.