MLA फंड कमीशनखोरी: एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगे आरोपी विधायक, जानिए क्या हो सकती है कार्रवाई

विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति कल सुनवाई करेगी.

विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है
इन विधायकों पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है (Photo Source- Social Media)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 5:41 PM IST

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में भ्रष्टाचार का नया तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एमएलए लैड फंड) के दुरुपयोग और कमीशनखोरी के गंभीर आरोपों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को हिला दिया है. तीन विधायकों पर विकास कार्यों की अनुशंसा के बदले कमीशन मांगने का आरोप लगा है. इनमें भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय विधायक शामिल हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाते हुए तीनों विधायकों के एमएलए लैड खाते फ्रीज कर दिए और उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामला सदाचार समिति को सौंप दिया है. कल, यानी 19 दिसंबर को तीनों विधायकों को समिति के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना है, अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि जांच में क्या निकलता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है.

सुनिए क्या बोले विशेषज्ञ (ETV Bharat Jaipur)

मुख्यमंत्री का सख्त रुख: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले को गंभीर बताते हुए तुरंत एक्शन लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है और कोई बख्शा नहीं जाएगा. सरकार ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों के एमएलए लैड खाते फ्रीज कर दिए. मुख्य सतर्कता आयुक्त (गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव) भास्कर सावंत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं. इस समिति को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम का कहना है कि विधायक निधि जनता के विकास के लिए है, कमीशनखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सदाचार समिति की भूमिका: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले की गंभीरता समझते हुए इसे सदाचार समिति को सौंप दिया. समिति के अध्यक्ष कैलाश वर्मा हैं और इसमें 12 सदस्य हैं. समिति ने तीनों विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 19 दिसंबर को तीनों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश हैं. समिति तथ्यात्मक जांच कर रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपेगी. अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े ऐसे आरोप लोकतंत्र और सदन की गरिमा पर सवाल उठाते हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है, अगर आरोप साबित होते हैं तो फटकार, निलंबन या सदस्यता समाप्ति जैसी कार्रवाई हो सकती है.

विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप
सदाचार समिति के सामने मामले (ETV Bharat GFX)

पार्टियों का एक्शन: राजनीतिक पार्टियां भी बैकफुट पर हैं. भाजपा ने रेवंतराम डांगा को शो-कॉज नोटिस जारी कर तीन दिनों में जवाब मांगा है. पार्टी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आरोप साबित हुए तो सख्त कार्रवाई होगी. डांगा ने आरोपों को साजिश बताते हुए इनकार किया. कांग्रेस ने अनीता जाटव को नोटिस थमाया है. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चेतावनी दी कि जांच में सच्चाई निकली तो सबसे कड़ी सजा होगी. डोटासरा ने सरकार से सभी पर समान जांच की मांग की. अनीता जाटव ने आरोप झूठे बताकर मानहानि का मुकदमा करने की बात कही. निर्दलीय ऋतु बनावत ने आरोप खारिज कर खुद को बदनाम करने की साजिश बताया.

जयकृष्ण पटेल का लंबित मामला: ये मामले सिर्फ तीन विधायकों तक सीमित नहीं हैं. सदाचार समिति के सामने भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के विधायक जयकृष्ण पटेल का मामला भी लंबित है. मई 2025 में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने उन्हें 20 लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. आरोप था कि विधानसभा में खनन संबंधी सवाल हटवाने के बदले 2.5 करोड़ की डील हुई. पटेल को जमानत मिली है, लेकिन समिति ने फिर नोटिस जारी करने का फैसला किया है. संसदीय विशेषज्ञ सुरेश जैन कहते हैं कि एमएलए निधि केवल विकास कार्यों के लिए है, कमीशन लेना गंभीर उल्लंघन है.

MLA फंड कमीशनखोरी मामला
ये कार्रवाई के प्रावधान हैं (ETV Bharat GFX)

विधायक निधि से जुड़े नियम: संसदीय कार्यों के विशेषज्ञ सुरेश जैन ने बताया कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का उपयोग केवल स्वीकृत विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है. इसमें निजी लाभ, रिश्वत, कमीशन या किसी खास व्यक्ति या संस्था को अनुचित फायदा पहुंचाना नियमों के खिलाफ है. जांच में अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो कई तरह की कार्रवाई हो सकती है. इसमें विधायक को चेतावनी देना, सदन में फटकार लगाना, कुछ समय के लिए निलंबन या विशेषाधिकारों में कटौती शामिल है. गंभीर मामलों में विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की संस्तुति भी की जा सकती है. इसके अलावा, यदि मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आता है, तो आपराधिक जांच और कानूनी कार्रवाई भी संभव है.

एसीबी को देना चाहिए मामला: ऐसे मामलों को लेकर राजनीतिक विशेषण का मानना है कि जब इस तरह का विधायकों के मामले सामने आ गए हैं तो सरकार को यह मामला सीधे ही एंटी करप्शन ब्यूरो को दे देना चाहिए. राजनीतिक विश्लेषक मिथिले जैमिनी का मानना है कि इससे पहले भी जय कृष्णा पटेल का मामला सदाचार कमेटी में है. उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है. ऐसे मामलों का असर न सिर्फ संबंधित विधायक की छवि पर पड़ता है, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं. सख्त और पारदर्शी कार्रवाई ही जनता का भरोसा बहाल कर सकती है.

MLA FUND CORRUPTION CASE
विधानसभा की एथिक्स कमेटी मामले में सुनवाई करेगी (ETV Bharat Jaipur)

मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति की असली परीक्षा अब है. उच्च स्तरीय समिति और सदाचार समिति की रिपोर्ट निर्णायक होगी. कल की सुनवाई से नए खुलासे हो सकते हैं. उम्मीद है कि जांच पारदर्शी होगी और दोषी किसी भी पार्टी के हों, उन पर सख्त सजा होगी. इससे जनता का भरोसा बहाल हो सकता है, वरना राजनीति की साख और गिरेगी. पूरे प्रदेश की नजरें कल की सुनवाई और आगे की जांच पर टिकी हैं.

