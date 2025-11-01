ETV Bharat / state

रेखा गुप्ता पर हमले केस: तीस हजारी कोर्ट ने सेशंस कोर्ट भेजा केस, 10 नवंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले को सेशंस कोर्ट में भेज दिया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कार्तिक टपरिया ने सेशंस कोर्ट में भेजने का आदेश दिया. इस मामले में लगाए गए आरोपों पर सेशंस कोर्ट को ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार है. सेशंस कोर्ट में 10 नवंबर को सुनवाई होगी.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को चार सौ पेजों का चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों राजेश खिमजी और तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या की कोशिश, लोकसेवक के काम में बाधा डालने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है.

राजेश खिमजी ने दिया खराब सेहत का हवाला

आरोपी राजेश खिमजी ने अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की. राजेश खिमजी की याचिका में कहा गया है कि उसकी आंखों की रोशनी में समस्या आ रही है जिसकी वजह से उसे अक्सर सिर दर्द होता है. राजेश खिमजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को उसकी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.