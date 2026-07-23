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नैनीताल में बड़ा हादसा, लखनऊ के पर्यटकों की कार खाई में गिरी, चालक समेत 7 लोग घायल

नैनीताल: हल्द्वानी लौट रहे लखनऊ के पर्यटकों की टैक्सी ज्योलीकोट के पास 23 जुलाई गुरुवार सुबह गहरी खाई में गिर गई. हादसे में वाहन चालक समेत सात लोग घायल हो गए, जिनमें चालक और एक पर्यटक की हालत गंभीर बताई जा रही है. सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला.

घटना के मुताबिक, सभी लोग नैनीताल भ्रमण के बाद हल्द्वानी लौट रहे थे. इसी दौरान पर्यटकों का वाहन ज्योलीकोट के समीप अनियंत्रित होकर करीब 40 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में वाहन चालक समेत सात लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल चालक और एक पर्यटक को प्राथमिक उपचार के बाद 108 एंबुलेंस से हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया है.

जानकारी के अनुसार, लखनऊ के गोमतीनगर निवासी सिद्धार्थ प्रताप सिंह (24), निखिल त्रिपाठी (20), आदित्य त्रिपाठी (24), सिद्धांत सिंह (23), आदर्श मिश्रा (23) और निखिलेंद्र सिंघल (23) नैनीताल घूमने आए थे. सभी पर्यटक हल्द्वानी निवासी चालक संग्राम सिंह के साथ टैक्सी संख्या यूके 04 टीबी 3870 से काठगोदाम की ओर रवाना हुए.

बताया जा रहा है कि वाहन ज्योलीकोट के एक नंबर क्षेत्र से थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा. देखते ही देखते टैक्सी सड़क से नीचे लगभग 40 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एसडीआरएफ को सूचना दी.