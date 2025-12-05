ETV Bharat / state

जयपुर हिट एंड रन मामला: RCA कैंप से देर रात बाहर निकली थी महिला क्रिकेटर, खिलाड़ियों की सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल

जयपुर में RCA कैंप से बिना अनुमति देर रात बाहर निकली अंडर-19 महिला क्रिकेटर भव्या की जीप ने स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया था.

Jaipur cricketer accident
इसी जीप से हुआ था हादसा (ETV Bharat Jaipur)
December 5, 2025

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की अनुशासनहीनता और सुरक्षा मानकों की घोर लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. मंगलवार देर रात जयपुर में विधानसभा के पास तेज रफ्तार जीप ने स्कूटी सवार एक युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार ने तीन अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी.

चौंकाने वाली बात यह है कि यह जीप जयपुर की अंडर-19 महिला क्रिकेट खिलाड़ी भव्या चला रही थी. उस रात भव्या RCA के चल रहे कैंप में 20 अन्य महिला खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम परिसर में ही रह रही थी. RCA के सख्त नियमों के अनुसार कैंप के दौरान किसी भी खिलाड़ी को बिना लिखित अनुमति के परिसर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, खासकर महिला खिलाड़ियों के मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का प्रावधान है, फिर भी भव्या देर रात कैंप छोड़कर घर गई और वापस लौटते वक्त यह भयानक हादसा कर बैठी.

RCA के पूर्व सचिव आरएस नांदू (ETV Bharat Jaipur)

सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल: हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि भव्या को कैंप से बाहर जाने की अनुमति किसने दी? देर रात महिला खिलाड़ी अकेले बाहर कैसे निकल गई?, कैंप में वापस लौटने की परमिशन किसने दी?, सुरक्षा और कर्फ्यू के नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ? RCA के पूर्व सचिव आरएस नांदू ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा, “जब मैं सचिव था तब कैंप के दौरान बिना अनुमति बाहर जाने वाली एक महिला खिलाड़ी को सीधे टीम से बाहर कर दिया गया था. नियम बहुत सख्त हैं, खासकर महिला खिलाड़ियों के लिए, लेकिन वर्तमान एडहॉक कमेटी सुरक्षा मानकों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, जिसका नतीजा यह हादसा है.”

गौरतलब है कि ठीक इसी दिन (मंगलवार को ही) RCA की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई थी. नागपुर में अंडर-23 महिला अंतरराज्यीय टूर्नामेंट खेलने गई राजस्थान की टीम वापसी के टिकट नहीं होने की वजह से नागपुर में ही फंस गई. एडहॉक कमेटी ने खिलाड़ियों की वापसी के टिकट तक बुक नहीं करवाए थे, जिससे सभी महिला खिलाड़ी परेशान रहीं.

