जयपुर हिट एंड रन मामला: RCA कैंप से देर रात बाहर निकली थी महिला क्रिकेटर, खिलाड़ियों की सुरक्षा पर खड़े हुए सवाल

इसी जीप से हुआ था हादसा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की अनुशासनहीनता और सुरक्षा मानकों की घोर लापरवाही एक बार फिर सामने आई है. मंगलवार देर रात जयपुर में विधानसभा के पास तेज रफ्तार जीप ने स्कूटी सवार एक युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार ने तीन अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी. चौंकाने वाली बात यह है कि यह जीप जयपुर की अंडर-19 महिला क्रिकेट खिलाड़ी भव्या चला रही थी. उस रात भव्या RCA के चल रहे कैंप में 20 अन्य महिला खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम परिसर में ही रह रही थी. RCA के सख्त नियमों के अनुसार कैंप के दौरान किसी भी खिलाड़ी को बिना लिखित अनुमति के परिसर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, खासकर महिला खिलाड़ियों के मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का प्रावधान है, फिर भी भव्या देर रात कैंप छोड़कर घर गई और वापस लौटते वक्त यह भयानक हादसा कर बैठी. RCA के पूर्व सचिव आरएस नांदू (ETV Bharat Jaipur)