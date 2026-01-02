ETV Bharat / state

दो दोस्तों में लेनदेन विवाद, कैफे संचालक ने तीन कांस्टेबल के साथ मिलकर अवैध वसूली की, चार गिरफ्तार

कैफे संचालक के साथ ही नारायण विहार थाने का एक और मानसरोवर थाने के दो कांस्टेबल गिरफ्तार.

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

January 2, 2026

January 2, 2026

जयपुर: राजधानी जयपुर में मानसरोवर थाने और नारायण विहार थाने के तीन कांस्टेबल एवं एक कैफे संचालक के खिलाफ मानसरोवर थाने में अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज हुआ है. इसे गंभीरता से लेते हुए तीनों कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, इस मामले के मुख्य सूत्रधार कैफे संचालक को भी पुलिस ने अरेस्ट किया. यह पूरा मामला कैफे संचालक के चचेरे भाई और उसके दोस्त के बीच लेनदेन विवाद से जुड़ा है. कैफे संचालक ने तीन कांस्टेबल को साथ मिलाकर पीड़ित से 17 लाख रुपए की अवैध वसूली की. पीड़ित की शिकायत पर मानसरोवर थाने में मुकदमा दर्ज कर तीन कांस्टेबल सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि लेनदेन के विवाद में अवैध वसूली का मामला सामने आया. इसमें मुख्य आरोपी अरवन कैफे संचालक पवन कुमार गुर्जर के साथ ही मानसरोवर थाने के कांस्टेबल बाबूलाल मीणा, अनिल कुमार रागेरा और नारायण विहार थाने के कैलाशचंद को गिरफ्तार किया है.

पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रुकवाकर की डिमांड: वे बोले, परिवादी गोपाल सिंह गुर्जर ने 31 दिसंबर को दी शिकायत दी कि वह अपने दोस्त योगेश के साथ गाड़ी में भारत माता सर्किल रोड पर जा रहे थे. जहां एक पुलिसकर्मियों ने रुकवाया और उल्टा-सीधा काम करने का आरोप लगाकर नौकरी से बर्खास्त करवाने की धमकी देने लगे. उन्होंने रुपए की डिमांड की. उसका दोस्त योगेश भी उनसे मिला हुआ था. उसे पता था कि उसके पास एक प्लॉट खरीदने के रुपए रखे हैं. पुलिसकर्मियों ने उसके दोस्त को छोटे भाई सुनील के पास भेजकर रुपए मंगवाए.

योगेश रुपए ले गया, इसके बाद छोड़ा: उसका दोस्त योगेश रुपए लेकर स्वर्ण गार्डन के पास पहुंचा तो परिवादी को लेकर पुलिसकर्मी गाड़ी में बैठे रहे. उसके आने पर दो पुलिसकर्मी दोस्त को साथ ले गए और एक पुलिसकर्मी उसके साथ रहा. करीब 20 मिनट बाद वे आए और कहा, योगेश ने उन्हें कुछ नहीं दिया है. उसे स्वर्ण पथ से घुमाकर मेट्रो स्टेशन लाए और वहां लाकर खड़ा कर दिया. कुछ देर बाद कहा कि उनकी योगेश से बात हो गई है और रुपए मिलने की बात कहकर उसे छोड़ दिया.

साजिश रचकर किया नाटक, खुल गई पोल: डीसीपी ने बताया, इस मामले की जांच में सामने आया कि परिवादी गोपाल और उसके दोस्त योगेश गुर्जर के बीच लेनदेन विवाद था. उसके साथ रहने के कारण योगेश को पता था कि उसके पास रुपए आए हुए हैं. उसके पीजी हॉस्टल में रखे हैं. योगेश ने अपने चचेरे भाई पवन गुर्जर और उसके परिचित पुलिसकर्मियों के साथ इस घटना की पूरी साजिश रची. इस साजिश के तहत योगेश पीड़ित को अपनी गाड़ी में बिठाकर लाया और नाटकीय अंदाज में रुपए लेकर फरार हो गया.

