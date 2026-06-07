Ground Report: अजमेर बस स्टैंड की बदहाली, साल 1972 में बनी इमारत हुई जर्जर, रोजाना 15 हजार यात्री करते हैं सफर
अजमेर धार्मिक पर्यटन की नगरी है, लेकिन इसका बस स्टैंड जर्जर हालत में है. जनउपयोगी सुविधाओं की अनदेखी विकास की सच्चाई उजागर करती है.
Published : June 7, 2026 at 8:22 PM IST
अजमेर: धार्मिक पर्यटन नगरी के महत्व के अनुरूप विकास की दृष्टि से अजमेर आज भी पिछड़ा हुआ ही नजर आता है. स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सौंदर्यीकरण के कुछ कार्य हुए, लेकिन वे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़ दिए गए. स्पष्ट है कि नियम-कायदों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से निर्माण कार्य किए गए थे, जिसमें जनहित को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया. इसका खामियाजा अजमेरवासी और यहां आने वाले श्रद्धालु भुगत रहे हैं.
अजमेर का केंद्रीय बस अड्डा शहर के विकास के झूठे दावों की पोल खोल रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बस स्टैंड के विकास का प्रस्ताव शामिल था और उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार हो चुकी थी। फिर भी राजस्थान के सबसे व्यस्ततम बस स्टैंडों में से एक को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आज हालत यह है कि बस स्टैंड की पूरी इमारत जर्जर हो चुकी है। यहां से अजमेर, अजयमेरु डिपो और सीबीएस के दफ्तर किराए की दूसरी इमारतों में संचालित हो रहे हैं.
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अजमेर में दो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, पुष्कर में जगतपिता ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह. दोनों जगहों पर रोज हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. इनमें बड़ी संख्या पुष्कर और अजमेर दरगाह आने वाले तीर्थयात्रियों की होती है. देश के कोने-कोने से आने वाले ये श्रद्धालु सबसे पहले अजमेर केंद्रीय बस अड्डे की बदहाली देखते हैं और अजमेर के विकास की धूमिल छवि मन में लेकर लौट जाते हैं. यह बस स्टैंड यहां की राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी पोल खोल रहा है. वर्षों से जर्जर होते बस स्टैंड पर सिर्फ अस्थायी मरम्मत की जा रही है.
1972 में बना बस स्टैंड अब खतरे में: केंद्रीय बस स्टैंड का निर्माण अंबेडकर सर्किल के समीप 1972 में हुआ था. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह ने इसकी नींव रखी थी. इससे पहले बस स्टैंड अकबर किले के पास और कुछ समय दौलत बाग के सामने संचालित होता था. 1972 की शिलापट आज भी मौजूद है, लेकिन उसे टिकट विंडो के पीछे छिपा दिया गया है. प्लेटफॉर्म की जर्जर छत से प्लास्टर न गिरे, इसलिए हरी जाली लगाई गई है. मुख्य मार्ग को जलियां लगा कर बंद कर दिया गया है. ऊपरी मंजिल को पूरी तरह खाली कर सभी दफ्तर किराए की इमारतों में शिफ्ट कर दिए गए हैं, अब बस स्टैंड सिर्फ निचले तल के 5-6 कमरों से संचालित हो रहा है.
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कर्मचारियों और यात्रियों की जान जोखिम में: बस स्टैंड परिसर में बने सुलभ शौचालय की इमारत पांच साल से जर्जर हालत में है. दुकानों की भी लगभग यही स्थिति है. दुकानदार खुद मरम्मत करवा कर काम चला रहे हैं. कर्मचारियों की जान हलक में अटकी रहती है. यात्री भगवान भरोसे यात्रा करते हैं. इमारत की हालत ऐसी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. रोडवेज प्रशासन फिलहाल जर्जर प्लेटफॉर्म और निचले हिस्से की मरम्मत की बात कर रहा है.
नए निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास: अजमेर और अजयमेरु डिपो में कुल 110 बसें संचालित होती हैं. रोजाना 750 बसें आती-जाती हैं. सामान्य दिनों में 15 हजार से अधिक यात्री रोडवेज से यात्रा करते हैं, जबकि पुष्कर मेला, उर्स और परीक्षाओं के दौरान यह संख्या 30-35 हजार तक पहुंच जाती है. बस स्टैंड प्रबंधक विकास बोहरा बताते हैं कि इमारत अलग-अलग चरणों में बनी थी. ऊपरी मंजिल के कार्यालय चार महीने पहले किराए की इमारतों में शिफ्ट कर दिए गए हैं. नए सिरे से बस स्टैंड बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास है. डीपीआर तैयार हो चुकी है. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई इमारत और प्लेटफॉर्म का निर्माण संभव हो सकेगा. बस स्टैंड प्रबंधक ने बाताया बारिश से पहले जरूरी जगहों पर मरम्मत करवाई जा रही है.
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अंतरराष्ट्रीय पहचान को नुकसान: सिरोही के रेवदर से अजमेर आए सुरेश कुमार बस स्टैंड की दुर्दशा देखकर हैरान हैं. उन्होंने कहा कि अजमेर की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है. यहां दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन बस स्टैंड की हालत उन्हें निराश करती है. यात्री छत की ओर देख-देखकर चलते हैं कि कहीं प्लास्टर उनके सिर पर न गिर जाए। पिलर भी जर्जर हो चुके हैं. सरकार को बस स्टैंड की कायापलट कर अजमेर की छवि सुधारनी चाहिए.
स्मार्ट सिटी में जनउपयोगी सुविधा नजरअंदाज: स्थानीय नागरिक रमेश लालवानी कहते हैं कि राजस्थान रोडवेज लोगों को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन बस स्टैंड की इमारत खत्म होने की कगार पर है. पहले कोतवाली के पास बस स्टैंड था, 1972 में अंबेडकर सर्किल पर नया बना. स्मार्ट सिटी में बस स्टैंड को अजमेर की पहचान के अनुरूप विकसित किया जा सकता था, लेकिन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर सौंदर्यीकरण पर जोर दिया. कोर्ट के आदेश से वे कार्य भी ध्वस्त हो गए और करोड़ों रुपये बर्बाद हुए.
भविष्य की जरूरत के लिए भूमि उपलब्ध: वर्तमान में बस स्टैंड 15 बीघा भूमि पर है, जिसमें वर्कशॉप भी शामिल है. वर्कशॉप को जयपुर रोड पर शिफ्ट करने से बसों के लिए जगह बढ़ सकती है, लेकिन भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं. समीप ही अजमेर विकास प्राधिकरण की फूंस की कोठी भूमि उपलब्ध है, अगर यह बस स्टैंड को मिल जाए तो भविष्य की जरूरतें पूरी हो सकेंगी. रोडवेज प्रयास कर रहा है, लेकिन शासन-प्रशासन की रुचि बढ़ने पर ही यथा स्थान पर आधुनिक बस स्टैंड बन पाएगा.रोडवेज की ओर से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन भी रुचि ले तो अजमेर का केंद्रीय बस अड्डा भविष्य की जरूरत को पूरा करते हुए यथा स्थान पर ही बना रहेगा.
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