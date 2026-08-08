ETV Bharat / state

एक्सप्रेसवे पर ​भोपाल से दिल्ली जा रहे ट्रक में लगी भीषण आग, स्मार्टफोन स्क्रैप की लपटों से मचा हड़कंप

​दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्मार्टफोन स्क्रैप लदे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. ट्रक जलकर खाक हो गया.

ट्रक में लगी आग को बुझाता दमकल और फायरमैन
ट्रक में लगी आग को बुझाता दमकल और फायरमैन (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 9:22 AM IST

|

Updated : August 8, 2026 at 10:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इटावा (कोटा) : शनिवार सुबह ​दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर उस वक्त बड़ा हादसा टल गया, जब एक ट्रक अचानक आग का गोला बन गया. 'द बर्निंग ट्रक' की यह खौफनाक घटना सुबह करीब 6 बजे की है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारी मात्रा में स्मार्टफोन का पुराना स्क्रैप लादकर दिल्ली की ओर जा रहा यह ट्रक मंडावरा नाले के पास अचानक धू-धू कर जलने लगा.

हादसे के समय सड़क पर चल रहे वाहनों के बीच अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, ट्रक चालक रकीब अली (निवासी मध्य प्रदेश) ने गनीमत यह दिखाई कि आग की गंध और धुएं का अहसास होते ही अपनी सूझबूझ से ट्रक को एक्सप्रेसवे की मुंबई-दिल्ली लेन के किनारे साइड में खड़ा कर दिया. चालक बिना देर किए तुरंत केबिन से नीचे कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि लपटें आसमान छूने लगीं.

इसे भी पढे़ं: कोटा में तीन मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, फुटवियर शोरूम, बैंक व शॉप के साथ कई ऑफिस आए चपेट में

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 'द बर्निंग ट्रक' (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई. मौके की गंभीरता को देखते हुए बूढ़ादीत थाना क्षेत्र के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) सुनील शर्मा पुलिस टीम के साथ तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचे. एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के लिहाज से ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट किया गया और हाईवे मैनेजमेंट कंपनी के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए. ट्रक में स्मार्टफोन का स्क्रैप भरा हुआ था.

​बूढ़ादीत थाना एएसआई सुनील शर्मा ने बताया कि आग की लपटें काफी तेज थीं. इसे बुझाने के लिए नजदीकी कस्बों सुल्तानपुर और इटावा से अग्निशमन की दमकलें बुलाई गईं. हालांकि, घटनास्थल की दूरी अधिक होने के कारण दमकल वाहनों को वहां पहुंचने में थोड़ा समय लग गया. जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक ट्रक में रखा सारा कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान और ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे. इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर यातायात बाधित रहा .

एक्सप्रेस वे पर ट्रक में लगी हुई आग और उठती हुई लपटें
एक्सप्रेस वे पर ट्रक में लगी हुई आग और उठती हुई लपटें (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

इसे भी पढे़ं: कैमरे में कैद हुई टैंकर और ट्रक की जोरदार टक्कर, केमिकल टैंकर आग का गोला बना, ड्राइवर जिंदा जला

फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 8 बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पाया. इस दौरान फायर प्रभारी कौशल मीणा, दीपक सेन, हेमन्त और चालक राकेश प्रजापत मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया . इसके बाद सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेसीबी मशीन बुलवाई गई, जिसकी मदद से जले हुए स्मार्टफोन स्क्रैप को खाली कराया गया और क्षतिग्रस्त ट्रक को खींचकर एक्सप्रेसवे से हटाया गया, ताकि कोई अन्य वाहन हादसे का शिकार न हो. एएसआई सुनील शर्मा ने बताया कि ट्रक चालक मध्य प्रदेश निवासी रकीब अली है. वह पूरी तरह से सुरक्षित है. आग लगने का कारण भी पुराने स्क्रैप में कोई गैस बनने या अचानक स्पार्किंग होना हो सकता है. उसने बताया कि यह स्मार्टफोन का स्क्रैप उसने भोपाल से भरा और दिल्ली में जाकर डिलीवर करना था. वह शुक्रवार रात को भोपाल से निकल गया था दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाता, लेकिन उसके पहले यह हादसा हो गया.

Last Updated : August 8, 2026 at 10:05 AM IST

TAGGED:

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
BURNING TRUCK
​दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुर्घटना
स्मार्टफोन स्क्रैप आग
TRUCK FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.