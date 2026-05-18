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वर्ल्ड म्यूजियम डे:सिंधु सभ्यता से बॉलीवुड तक...जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम में दिखी भारतीय आभूषण विरासत की चमक

जयपुर के इस अनूठे म्यूजियम ने नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया.

Jewelry associated with the Indus Valley Civilization, housed at the Amrapali Museum
आम्रपाली म्यूजियम में मौजूद सिंधु सभ्यता से जुड़े आभूषण (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 18, 2026 at 9:31 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन आभूषण परंपरा से लेकर बॉलीवुड की भव्य फिल्मों तक भारतीय शृंगार कला की अनूठी यात्रा सोमवार को जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम में देखने को मिली. अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर 'ओपन डे' में ये संग्रहालय केवल दुर्लभ ज्वेलरी का प्रदर्शन स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्पकला और इतिहास का जीवंत दस्तावेज बनकर सामने आया. पारंपरिक आभूषणों, इंटरएक्टिव डिजिटल प्रस्तुतियों, लाइट एंड साउंड शो और फिल्मों में इस्तेमाल हुई ज्वेलरी के जरिए म्यूजियम ने नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया.

सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा आम्रपाली :अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर आम्रपाली म्यूजियम को 'ओपन डे' के रूप में खोला गया. इस उपलक्ष्य में आम्रपाली म्यूजियम के को-फाउंडर राजीव अरोड़ा ने कहा कि ये दिन जयपुर के लिए विशेष महत्व रखता है. दुनिया की सांस्कृतिक राजधानियों में जयपुर आज 18वें पायदान पर है. बीते कुछ वर्षों में फैशन और डिजाइन से जुड़ी दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां अपनी यूनिट स्थापित करना पसंद कर रही हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह जयपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक पहचान है. उन्होंने कहा कि इसी सांस्कृतिक मंच पर आम्रपाली म्यूजियम भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये दुनिया का ऐसा अनूठा संग्रहालय है जो सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही भारतीय ज्वेलरी मेकिंग कला को संरक्षित करने का कार्य कर रहा है.

आम्रपाली म्यूजियम के को-फाउंडर राजीव अरोड़ा बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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आभूषणों के जरिए इतिहास और समाज को समझने का माध्यम :राजीव अरोड़ा ने बताया कि संग्रहालय में सोने-चांदी के आभूषणों के साथ लकड़ी, वस्त्र और अन्य पारंपरिक वस्तुओं पर की गई धातु कला को भी संरक्षित किया गया है. जो भी व्यक्ति कला और विरासत में रुचि रखता है, वो जयपुर आने पर इस संग्रहालय को देखने जरूर पहुंचता है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिलने के बाद जयपुर की विरासत को समझने की उत्सुकता और बढ़ी है. ऐसे में ये संग्रहालय केवल आभूषणों का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि इनके माध्यम से उस दौर की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी सामने लाता है.

Special Section for Gen Z
Gen-Z के लिए विशेष सेक्शन (ETV Bharat Jaipur)

ज्वेलरी डिजाइन सीखने वालों के लिए बन रहा केंद्र :उन्होंने कहा कि संग्रहालय का उद्देश्य केवल विरासत संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका शैक्षणिक महत्व भी है. ज्वेलरी डिजाइन में भविष्य बनाने वाले युवा यहां आकर पारंपरिक तकनीकों और डिजाइन सौंदर्य को समझते हैं. देश-विदेश के कई बड़े संग्रहालयों और कला संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञ भी यहां अध्ययन और सुझाव लेने पहुंचते हैं. भारतीय शृंगार की कल्पना आभूषणों के बिना अधूरी है. गांवों से लेकर शहरी समाज तक इसकी परंपरा जीवित है. यही कारण है कि ये संग्रहालय भारतीय शृंगार और अलंकरण संस्कृति को समर्पित है.

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निजी संग्रहालयों को बढ़ावा देने की जरूरत :अरोड़ा ने कहा कि देश में ऐसे निजी संग्रहालयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति और पारंपरिक कलाओं पर गर्व महसूस कर सकें. उनका मानना है कि निजी स्तर पर संरक्षित की जा रही विरासत भी सांस्कृतिक संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा सकती है.

Rajiv Arora, Co-founder of a museum showcasing the heritage of Indian jewelry.
भारतीय आभूषण की विरासत को प्रदर्शित करते म्यूजियम को-फाउंडर राजीव अरोड़ा (ETV Bharat Jaipur)

Gen-Z को ध्यान में रखकर तैयार किया नया सेक्शन: उन्होंने बताया कि संग्रहालय में हाल ही में नया सेक्शन विकसित किया है, जिसे विशेष रूप से Gen-Z दर्शकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है. आज के दौर में केवल वस्तुओं को प्रदर्शित करना पर्याप्त नहीं माना जाता, इसलिए संग्रहालय को इंटरएक्टिव बनाने पर विशेष जोर दिया गया है. यहां वीडियो प्रोजेक्शन और डिजिटल डिस्प्ले के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि पारंपरिक ज्वेलरी किस प्रकार बनाई जाती है. उसके पीछे की शिल्प प्रक्रिया कैसी होती है.

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विष्णु प्रतिमा मैपिंग और जयपुर विरासत की डिजिटल प्रस्तुति : इस सेक्शन में भगवान विष्णु की प्रतिमा पर विशेष मैपिंग तकनीक का उपयोग किया गया. इसके जरिए अलग-अलग समय में शृंगार की शैली को दर्शाया है. जयपुर की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित विशेष वीडियो भी तैयार किया है. इसमें जयपुरी जूती, गुलाल गोटा, चांदी के आभूषण, कुंदन जड़ाई और पारंपरिक हस्तशिल्प को आधुनिक विजुअल माध्यमों से पेश किया गया है. संग्रहालय में रंग, रोशनी और प्रॉप्स के संयोजन ने इसे पारंपरिक संग्रहालयों से अलग पहचान दी.

बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की ज्वेलरी भी आकर्षण: आम्रपाली म्यूजियम में फिल्मों के लिए तैयार की ज्वेलरी का विशेष सेक्शन भी विकसित किया है. राजीव अरोड़ा ने बताया कि उनकी टीम लंबे समय से बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के लिए आभूषण तैयार कर रही है. अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों के लिए ज्वेलरी डिजाइन की जा चुकी है. इनमें बाहुबली, मणिकर्णिका, रामलीला जैसी चर्चित फिल्में शामिल हैं. आने वाली फिल्म रामायण के लिए भी ज्वेलरी तैयार की जा रही है. इस पर पिछले डेढ़-दो वर्षों से 200 से अधिक कारीगर काम कर रहे हैं.

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फिल्मों की ज्वेलरी को प्रदर्शित करने के लिए अलग गैलरी :संग्रहालय में विशेष गैलरी तैयार की है, जहां फिल्मों में उपयोग किए आभूषण प्रदर्शित किए हैं. यहां मणिकर्णिका और बाहुबली जैसी फिल्मों की ज्वेलरी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है. भविष्य में आने वाली फिल्मों की ज्वेलरी को भी इसी सेक्शन में प्रदर्शित की जाएगी.

शिव मूर्ति और लाइट-साउंड प्रस्तुति ने मोहा मन :18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर आम्रपाली म्यूजियम ने विशेष 'ओपन डे' किया. शहर के कला प्रेमियों, संस्कृति से जुड़े लोगों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने संग्रहालय का भ्रमण किया. यहां आने वाले लोगों ने विशेष क्यूरेटोरियल वॉकथ्रू में भाग लेते हुए भारत की आभूषण परंपरा और अलंकरण कला को करीब से समझा. वहीं यहां तीसरी मंजिल पर स्थापित विशेष शिव मूर्ति और उससे जुड़ी लाइट एंड साउंड प्रस्तुति ने म्यूजियम में आने वालों को खासा प्रभावित किया. बहरहाल, वर्ष 2018 में राजेश अजमेरा और राजीव अरोड़ा की ओर से स्थापित ये संग्रहालय आज 4500 से अधिक दुर्लभ कलाकृतियों का जीवंत अभिलेख बन चुका है.

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