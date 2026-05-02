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वरमाला थामें दूल्हा-दुल्हन, अचानक प्रकट हुई महिला बोली- ये दूल्हा मेरा पति; जानें फिर हुआ क्या !

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आगरा: आगरा में स्टेज पर वरमाला लेकर बैठे दूल्हे ने जब एक महिला देखी, तो अचानक से दौड़ लगा दी. चार गाड़ियों से पहुंची महिला ने शादी में खूब हंगामा किया. कहा कि दूल्हा मेरा पति है. जिससे शादी में हंगामा हो गया. इस पर दूल्हे का भाई आगे आया. उसने कहा कि हंगामा कर रही महिला मेरी पत्नी और दूल्हे की भाभी है. जो मुझे पसंद नहीं करती है. उसका मेरे भाई संग अफेयर है. मेरी पत्नी लंबे समय से छोटे भाई से शादी की जिद कर रही है. शादी समारोह में कीब दो घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. दुल्हन सदमे में आ गई. हालांकि, शादी समारोह में आए दूसरे युवक से दुल्हन की शादी करके विदा कर दिया गया. मामला एत्मादपुर का है. जहां पर एक मैरिज हॉल में शुक्रवार रात फिरोजाबाद के टूंडला निवासी एक लड़का अपनी बारात लेकर आया था. शादी की रस्में चल रही थीं. जिसमें लग्न और पक्की की रस्म हो चुकी थी. वरमाला को लेकर दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर पहुंच गए. दोनों के हाथों में वरमाला लेकर बैठे थे. तभी शादी समारोह वाले मैरिज होम में चार गाड़ियों से महिला संग कुछ लोग आए. गाड़ियों से उतरे लोग और महिलाएं जैसे ही स्टेज की ओर बढ़े, तो दूल्हे ने वरमाला फेंकी और स्टेज से उतर कर भाग गया. महिला ने स्टेज पर पहुंच कर हंगामा किया. उसने कहा कि ये मेरा पति है.