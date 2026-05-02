वरमाला थामें दूल्हा-दुल्हन, अचानक प्रकट हुई महिला बोली- ये दूल्हा मेरा पति; जानें फिर हुआ क्या !
आगरा में भाभी देखकर वरमाला फेंककर भागा दूल्हा, दो घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा... दूसरे युवक संग हुए दुल्हन ने लिए फेरे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 7:30 PM IST
आगरा: आगरा में स्टेज पर वरमाला लेकर बैठे दूल्हे ने जब एक महिला देखी, तो अचानक से दौड़ लगा दी. चार गाड़ियों से पहुंची महिला ने शादी में खूब हंगामा किया. कहा कि दूल्हा मेरा पति है. जिससे शादी में हंगामा हो गया.
इस पर दूल्हे का भाई आगे आया. उसने कहा कि हंगामा कर रही महिला मेरी पत्नी और दूल्हे की भाभी है. जो मुझे पसंद नहीं करती है. उसका मेरे भाई संग अफेयर है. मेरी पत्नी लंबे समय से छोटे भाई से शादी की जिद कर रही है.
शादी समारोह में कीब दो घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. दुल्हन सदमे में आ गई. हालांकि, शादी समारोह में आए दूसरे युवक से दुल्हन की शादी करके विदा कर दिया गया.
मामला एत्मादपुर का है. जहां पर एक मैरिज हॉल में शुक्रवार रात फिरोजाबाद के टूंडला निवासी एक लड़का अपनी बारात लेकर आया था. शादी की रस्में चल रही थीं. जिसमें लग्न और पक्की की रस्म हो चुकी थी.
वरमाला को लेकर दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर पहुंच गए. दोनों के हाथों में वरमाला लेकर बैठे थे. तभी शादी समारोह वाले मैरिज होम में चार गाड़ियों से महिला संग कुछ लोग आए. गाड़ियों से उतरे लोग और महिलाएं जैसे ही स्टेज की ओर बढ़े, तो दूल्हे ने वरमाला फेंकी और स्टेज से उतर कर भाग गया. महिला ने स्टेज पर पहुंच कर हंगामा किया. उसने कहा कि ये मेरा पति है.
यह सुनकर बाराती और घराती हैरान रह गए. शादी में बज रहा डीजे बंद हो गया. डांस और गाना रुक गया. मैरिज होम में महिला के साथ आए लोगों की बारातियों में कहासुनी हुई. जिस पर दुल्हन के परिजन ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दूल्हे के भाई और पिता को हिरासत में लिया और थाने पर ले गए.
दूल्हे के भाई की सुनकर सभी रह गए हैरान
एत्मादपुर थाना पर बराती और घराती जमा हो गए. सभी के सामने दूल्हे के भाई ने दावा किया कि महिला से मेरी शादी 2018 में हुई थी. पत्नी मुझे पंसद नहीं करती है. मुझ पर नपुंसक होने का आरोप लगाती है. देवर-भाभी का कई साल से अफेयर है. पत्नी अब मेरे भाई से ही शादी करना चाहती है.
एत्मादपुर थाना प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि मैरिज होम में महिला के हंगामा करने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी. दूल्हा मौके से भाग गया था. दूल्हे के पिता और भाई को हिरासत में लिया गया था. दुल्हन पक्ष ने कोई शिकायत नहीं दी है. शिकायत पर आगे कोई विधिक कार्रवाई की जाएगी. परिजन ने दुल्हन की शादी शादी समारोह में मौजूद परिचित दूसरे युवक से शादी कर दी है.