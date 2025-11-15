ETV Bharat / state

MBBS छात्र अजीत का शव सोमवार को पहुंचेगा भारत, परिवार ने जमीन बेचकर पढ़ाई के लिए भेजा था रूस

20 अक्टूबर से लापता अजीत के कपड़े, जैकेट, जूते और मोबाइल व्हाइट रिवर के किनारे मिले थे.

अजीत चौधरी
अजीत चौधरी (File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 9:07 PM IST

अलवर: रूस के उफा शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव निवासी अजीत चौधरी का शव लंबे इंतजार के बाद सोमवार सुबह भारत पहुंचने की उम्मीद है. छात्र का शव पोस्टमार्टम के बाद उफा से मॉस्को शुक्रवार को पहुंच चुका है और रविवार शाम करीब 7:30 बजे मॉस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा. परिजन शव को लेने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से इसे सीधे अलवर जिला अस्पताल लाया जाएगा. यहां मेडिकल बोर्ड की निगरानी में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

अजीत के चाचा भौम सिंह चौधरी ने बताया कि रविवार को मॉस्को से दिल्ली के लिए शव रवाना होगा, जो सोमवार सुबह पहुंचेगा. शव को लेने के लिए परिवार के सदस्य दिल्ली जाएंगे. उन्होंने बताया कि रूस में प्रेम भंडारी से परिवार को लगातार जानकारी मिल रही है. वह इस मामले में परिवार के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और शव को भारत भिजवाने में मदद कर रहे हैं.

17 नवंबर को अजीत का शव भारत आएगा (Video Courtesy- Prem Bhandari)

इसे भी पढ़ें- MBBS छात्र के शव का 8 दिन से परिजन कर रहे इंतजार, लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद, रूस में हुई थी मौत

सोमवार सुबह पहुंचेगा शव: राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (राना) के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने बताया कि 19 अक्टूबर को अजीत रूस में लापता हो गया था. यूनिवर्सिटी ने 20 अक्टूबर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और कई दिनों तक खोजबीन की गई. 6 नवंबर को शव मिलने की सूचना मिली. इसके बाद सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर गत गुरुवार को उफा में पोस्टमार्टम कराया गया. शव को उफा से मॉस्को शुक्रवार रात 7 बजे भेजा गया. रविवार शाम शव भारत के लिए रवाना होगा और दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह करीब 4 बजे पहुंचेगा.

भंडारी ने आगे बताया कि अजीत की मां का एक वीडियो उन्हें मिला था, जिसमें शव की जानकारी और भारत भिजवाने के लिए मदद मांगी गई थी. इसके बाद उन्होंने रूस एंबेसी और यूनिवर्सिटी से संपर्क कर प्रक्रिया पूरी करवाई. पोस्टमार्टम के बाद शव उफा से मॉस्को भिजवाया गया, जहां से अब भारत आ रहा है.

अजीत के चाचा भौम सिंह ने बताया कि अजीत बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र था. परिवार ने डॉक्टर बनाने के सपने से 3 बीघा जमीन बेचकर उसे रूस भेजा था. 19 अक्टूबर को परिजनों से आखिरी बार मोबाइल पर बात हुई थी. 20 अक्टूबर से लापता अजीत के कपड़े, जैकेट, जूते और मोबाइल व्हाइट रिवर के किनारे मिले थे.

