बाड़मेर: झाक मठ के मठाधीश का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच
महंत पारसनाथ महाराज झाक मठ के 12वें मठाधीश थे. उनका शव पानी के टांके में मिला.
Published : March 12, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 2:23 PM IST
बाड़मेर: जिले में गुरुवार को एक मठाधीश का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. महंत का शव पानी के टांके में तैरता हुआ मिला. सूचना मिलने पर पुलिस टीम पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करने के साथ ही लोगों से पूछताछ शुरू की. इसके साथ ही पुलिस ने मौके पर एफएसएल ओर एमओबी टीम को भी मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल शुरू की. प्रथमदृष्टया आत्महत्या की बात सामने आई है, हालांकि पुलिस ने इस मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल शुरू कर दिए.
टांके में मिला शव: गुरुवार को जिले के नागाणा थाना क्षेत्र के झाक गांव के मठ के मठाधीश महंत पारसनाथ महाराज का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने का मामला सामने आया है. सुबह जब भक्त टांके से पानी निकाल रहे रहे थे तो उन्हें पानी में शव तैरता हुआ नजर आया. सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर बाटाडू चौकी और नागाणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करने के साथ ही लोगों से पूछताछ शुरू की है.
30 साल से थे मठाधीश: एसपी नरेंद्र सिंह मीना के मुताबिक महंत पारसनाथ महाराज का मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा था. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या करना सामने आया है. हालांकि, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है. स्थानीय ग्रामीण हीराराम ने अनुसार झाक मठ नाथ सम्प्रदाय का है और यह मठ काफी पुराना है. महंत पारसनाथ महाराज इस मठ के 12वें मठाधीश थे. महंत पारसनाथ करीब 30 साल से झाक मठ के मठाधीश थे. उन्होंने अपने जीवनकाल में झाक मठ और गौशाला के विकास के लिए काम किया था. गोसेवा, धर्म और सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के कारण क्षेत्र के लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा की नजर से देखते थे.