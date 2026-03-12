ETV Bharat / state

बाड़मेर: झाक मठ के मठाधीश का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच

बाड़मेर: जिले में गुरुवार को एक मठाधीश का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. महंत का शव पानी के टांके में तैरता हुआ मिला. सूचना मिलने पर पुलिस टीम पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करने के साथ ही लोगों से पूछताछ शुरू की. इसके साथ ही पुलिस ने मौके पर एफएसएल ओर एमओबी टीम को भी मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल शुरू की. प्रथमदृष्टया आत्महत्या की बात सामने आई है, हालांकि पुलिस ने इस मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल शुरू कर दिए.

टांके में मिला शव: गुरुवार को जिले के नागाणा थाना क्षेत्र के झाक गांव के मठ के मठाधीश महंत पारसनाथ महाराज का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने का मामला सामने आया है. सुबह जब भक्त टांके से पानी निकाल रहे रहे थे तो उन्हें पानी में शव तैरता हुआ नजर आया. सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर बाटाडू चौकी और नागाणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करने के साथ ही लोगों से पूछताछ शुरू की है.