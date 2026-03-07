बुजुर्ग की मौत के बाद क्यों बजाए बैंड बाजे, नहीं हुआ अंतिम संस्कार, एंबुलेंस को रस्सियों से खींचा
शुक्रवार को नादौन के सीताराम का निधन हुआ. सीताराम बीएसएनएल से सेवानिवृत हुए थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 9:16 AM IST
हमीरपुर: समाज सेवा और मानवता की अनोखी मिसाल पेश करते हुए नादौन उपमंडल के कोहला गांव निवासी 79 वर्षीय स्वर्गीय सीता राम ने अपनी पार्थिव देह मेडिकल शिक्षा के लिए दान कर दी. उन्होंने जीवित रहते हुए ही अपनी देह डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को दान करने का संकल्प लिया था, ताकि उनकी देह भविष्य में डॉक्टर बनने वाले एमबीबीएस छात्रों के प्रशिक्षण में काम आ सके. उनके इस महान निर्णय को क्षेत्र में सराहना मिल रही है. शुक्रवार सुबह करीब साढ़े चार बजे सीता राम का निधन हो गया.
इसके बाद परिजनों ने घर पर सभी पारंपरिक रस्में पूरी कीं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. इसके उपरांत उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए पार्थिव देह को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए रवाना किया गया. सीता राम की इस प्रेरणादायक पहल से प्रभावित होकर गांव के लोगों ने उन्हें विशेष सम्मान दिया. ग्रामीणों ने पार्थिव देह को ले जाने आई एंबुलेंस को रथ की तरह खींचकर अपनी श्रद्धा प्रकट की. इस दौरान बैंड-बाजों के साथ उनकी पार्थिव देह को एंबुलेंस में रखा गया और पूरे सम्मान के साथ मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया. ये दृश्य भावुक करने वाला था, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके समाज के प्रति समर्पण को नमन किया.
दो साल पहले की थी देहदान
सीता राम बीएसएनएल विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे और अपनी सामाजिक सोच के लिए जाने जाते थे. उनके पुत्र एवं नादौन के प्रसिद्ध उद्यमी विनोद खावला ने बताया कि मेरे पिता ने लगभग दो वर्ष पहले ही परिवार को देहदान करने के अपने निर्णय की जानकारी दे दी थी. शुरुआत में परिवार के कुछ सदस्यों ने सामाजिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति का हवाला देते हुए उनसे इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था, लेकिन समाज के प्रति उनके समर्पण और दृढ़ संकल्प के आगे पूरा परिवार नतमस्तक हो गया और अंततः सभी ने उनकी इच्छा का सम्मान करने का निर्णय लिया.
डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के एनोटॉमी विभाग के चिकित्सक डॉ. हरविंदर ने इस सराहनीय पहल के लिए मृतक के परिजनों का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने बताया कि 'सीता राम की देह एमबीबीएस प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के अध्ययन और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण में उपयोग की जाएगी, जिससे भावी डॉक्टरों को मानव शरीर की संरचना को समझने में मदद मिलेगी. देहदान को महादान माना जाता है और मेडिकल शिक्षा में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है. समाज के लोगों को भी इस तरह के पुण्य कार्य के लिए आगे आना चाहिए, ताकि मेडिकल विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके और समाज में मानव सेवा की भावना को और अधिक बल मिले.'
