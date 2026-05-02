ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: थाने की मेस में मिला ASI का संदिग्ध परिस्थितियों में शव, जांच में जुटी पुलिस

कारोई थाना परिसर में तैनात एएसआई विष्णु सिंह शक्तावत का शव थाना परिसर स्थित मेस में मिला.

एएसआई विष्णु सिंह शक्तावत
एएसआई विष्णु सिंह शक्तावत (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 1:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले के कारोई थाना परिसर में तैनात एएसआई विष्णु सिंह शक्तावत ने शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. मृतक एएसआई का शव कारोई थाना परिसर स्थित मेस में मिला. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे थाना परिसर में हड़कंप मच गया. एसपी ने भी थाने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मृतक के परिवार को ढांढस बंधाया.

मौके पर पहुंचे अधिकारी: एएसआई शव शनिवार को थाना परिसर में बने मेस में मिलने की सूचना पर सहाड़ा एएसपी बुद्धराज खटीक और गंगापुर डीवाईएसपी सुदर्शन पालीवाल सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

इसे भी पढ़ें- जयपुर सेंट्रल जेल के टॉवर पर तैनात आरएसी जवान की सर्विस राइफल से गोली लगने से मौत

जांच में जुटी पुलिस: पुलिस इस मामले की सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पड़ताल कर रही है. एकाएक हुई इस घटना से पुलिस महकमे में शोक माहौल है. भीलवाड़ा एचपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वो मौके पर पहुंच गए. उन्होंने कहा कि पूरा पुलिस परिवार मृतक के परिवार के साथ है. परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके बयान के बाद ही आगे की कारवाई की जाएगी. आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए हर एंगल से जांच जारी है.

TAGGED:

BODY FOUND AT POLICE STATION
भीलवाड़ा में ASI ने की आत्महत्या
ASI VISHNU SINGH SHAKTAWAT
कारोई थाने में मिला ASI का शव
ASI BODY FOUND IN POLICE STATTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.