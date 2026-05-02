भीलवाड़ा: थाने की मेस में मिला ASI का संदिग्ध परिस्थितियों में शव, जांच में जुटी पुलिस
कारोई थाना परिसर में तैनात एएसआई विष्णु सिंह शक्तावत का शव थाना परिसर स्थित मेस में मिला.
Published : May 2, 2026 at 1:14 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के कारोई थाना परिसर में तैनात एएसआई विष्णु सिंह शक्तावत ने शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. मृतक एएसआई का शव कारोई थाना परिसर स्थित मेस में मिला. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे थाना परिसर में हड़कंप मच गया. एसपी ने भी थाने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मृतक के परिवार को ढांढस बंधाया.
मौके पर पहुंचे अधिकारी: एएसआई शव शनिवार को थाना परिसर में बने मेस में मिलने की सूचना पर सहाड़ा एएसपी बुद्धराज खटीक और गंगापुर डीवाईएसपी सुदर्शन पालीवाल सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
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जांच में जुटी पुलिस: पुलिस इस मामले की सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पड़ताल कर रही है. एकाएक हुई इस घटना से पुलिस महकमे में शोक माहौल है. भीलवाड़ा एचपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वो मौके पर पहुंच गए. उन्होंने कहा कि पूरा पुलिस परिवार मृतक के परिवार के साथ है. परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके बयान के बाद ही आगे की कारवाई की जाएगी. आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए हर एंगल से जांच जारी है.