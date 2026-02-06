ETV Bharat / state

‎बूंदी: कर्जुना नदी में तैरता मिला बुजुर्ग का शव, हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

बूंदी के नमाना थाना क्षेत्र में कर्जुना नदी में बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मचा. पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है.

नदी में सिविल डिफेंस की टीम (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 8:15 PM IST

बूंदी: जिले के नमाना थाना क्षेत्र की कर्जुना नदी एक बार फिर सनसनीखेज घटना के कारण चर्चा में आ गई है. हाल ही में इसी नदी में एक युवक की आभूषण लूट के बाद हत्या कर शव फेंकने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि शुक्रवार शाम नदी में एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. नदी के आसपास मौजूद ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल देखने को मिला. सूचना मिलते ही नमाना थाना पुलिस और बूंदी सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची.

नमाना थाना प्रभारी माया बैरवा ने बताया कि शुक्रवार शाम स्थानीय लोगों ने कर्जुना नदी में एक शव तैरता हुआ देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. नदी के जलस्तर के चलते शव निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. करीब आधे घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद टीम ने शव को नदी से बाहर निकाला.

प्राथमिक जांच में मृतक की उम्र लगभग 50 से 60 वर्ष के बीच बताई जा रही है. शव पर किसी प्रकार के स्पष्ट पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिससे मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है. शव को बूंदी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. नमाना थाना प्रभारी ने बताया कि शनिवार सुबह शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. फिलहाल पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्टों से मिलान कर रही है.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच: थाना प्रभारी माया बैरवा ने बताया कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बुजुर्ग की मौत दुर्घटना है, आत्महत्या है या फिर किसी आपराधिक घटना का परिणाम. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. पुलिस ने नदी किनारे और आसपास के इलाकों में साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही ग्रामीणों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मृतक को आखिरी बार कहां और किस हाल में देखा गया था.

पहले भी इसी नदी में मिला था युवक का शव: कुछ दिन पहले इसी कर्जुना नदी में एक युवक का शव बरामद हुआ था. उस मामले में अज्ञात बदमाशों ने युवक से सोने-चांदी के आभूषण लूटने के बाद उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया था. उस घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला था. ग्रामीणों, बैरवा समाज और परिजनों ने शव रखकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी. हैरानी की बात यह है कि उस मामले में अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली हैं.

