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कमरे में मिला छात्रा का शव, गर्ल्स हॉस्टल में रहकर बीएसटीसी की तैयारी कर रही थी, पुलिस जांच में जुटी

बाड़मेर: जिले में एक हॉस्टल में एक छात्रा का शव मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची ओर मौका मुआयना करने के साथ ही शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. छात्रा हॉस्टल में रहकर बीएसटीसी की तैयारी कर रही थी. छात्रा का शव हॉस्टल की कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की बात कह रही है.

बाड़मेर उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि शहर के नेहरू नगर स्थित हॉस्टल के कमरे में बायतु थाना क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय छात्रा का शव मिला. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा के परिजनों को सूचना देने के साथ घटना स्थल का मौका मुआयना किया. छात्रा गर्ल्स हॉस्टल में रहकर बीएसटीसी की पढ़ाई कर रही थी, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है.