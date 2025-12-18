ETV Bharat / state

अलवर में बकरियां चराने गई 10 वर्षीय बालिका का शव झाड़ियों में मिला, हत्या की आशंका

परिजनों ने बताया कि बालिका नियमित रूप से बकरियां चराने जंगल जाती थी और हमेशा समय पर घर लौट आती थी. ग्रामीणों की सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे. प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उप निरीक्षक लख्खी राम और तेजपाल ने साक्ष्य जुटाए तथा शव को थानागाजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

अलवर: जिले के थानागाजी क्षेत्र अंतर्गत नरहड गांव में गुरुवार सुबह झाड़ियों में एक 10 वर्षीय बालिका का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतका सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा थी और रोजाना की तरह सुबह करीब 8 बजे घर से बकरियां चराने जंगल गई थी, लेकिन कई घंटों तक वापस नहीं लौटी. परिजनों ने जब उसे ढूंढना शुरू किया तो ग्रामीणों ने झाड़ियों में शव देखा और तुरंत सूचना दी.

गले पर खरोच के निशान: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतका के गले पर खरोच के स्पष्ट निशान मिले हैं, जिससे हत्या या अनहोनी की आशंका जताई जा रही है. घटनास्थल पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) टीम पहुंचकर साक्ष्य एकत्र कर रही है. शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा, जिससे मौत के सटीक कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, जिसमें संदिग्धों की तलाश भी शामिल है.

घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने त्वरित कार्रवाई और दोषियों को सजा की मांग को लेकर आक्रोश जताया. स्थानीय लोग काफी देर तक मौके पर डटे रहे. सीओ थानागाजी ने मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए. इलाके में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि जंगल क्षेत्र में अकेले जाना अब खतरे से खाली नहीं रहा. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उच्च अधिकारियों ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं.

