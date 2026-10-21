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धौलपुर में जंगल में चाचा और दो भतीजों के शव मिले...पुलिस को आशंका-बच्चों के हत्या के बाद युवक ने दी जान

मौका देखते पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब पुरा सिकरौदा गांव के पास जंगल और खेतों में एक युवक तथा दो बच्चों के शव मिले. युवक का शव बबूल के पेड़ के पास तो उसके दोनों भतीजों के शव करीब 100 मीटर दूर खेत में पड़े मिले. मृतकों की पहचान पुरा सिकरौदा निवासी विष्णु कुशवाहा (22) और उसके दो भतीजे शनि (10) तथा मानव (8) के रूप में हुई. एक साथ तीन शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने भी मौका देखा एवं घटना की जानकारी ली. पुलिस को आशंका है कि बच्चों की हत्या के बाद युवक ने खुदकुशी की होगी, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा.